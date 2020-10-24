مدرب الفيصلي يرد على اقترابه من تدريب الوصل الإماراتي

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب البرازيلي شاموسكا، المدير الفني لنادي الفيصلي، عن موقفه من عرض نادي الوصل الإماراتي.

وتحدث شاموسكا للقنوات الرياضية السعودية قائلًا بعد مباراة الباطن في دوري محمد بن سلمان للمحترفين: إن المفاوضات كانت بين الوصل والفيصلي، لكنه كان يُركز مع مباريات عنابي سدير.

وأضاف مدرب عنابي سدير أنه مرتبط بعقده مع الفريق ولا يُفكر في الرحيل إلى الوصل الإماراتي خلال الفترة المقبلة.

الفيصلي يرفض التعادل ضد الباطن:

ونجح الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي، في تحقيق فوز ثمين على حساب ضيفه الباطن بهدفين لهدف، في الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

وبدأت المباراة بضغط كبير من فريق عنابي سدير والذي حاول إحراز الهدف الأول، فنجح اللاعب جوليو تافاريس في إحراز الهدف الأول لعنابي سدير بالدقيقة الثلاثين.

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