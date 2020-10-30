مدرب القادسية يكشف الثغرة التي استغلها للفوز على التعاون

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب التونسي يوسف المناعي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي القادسية، عن الثغرة التي استغلها أمام فريق التعاون للفوز عليه بهدف نظيف بالجولة الثالثة من مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المناعي يوضح الثغرة التي مكنته من هزيمة التعاون

وتحدث المناعي للقنوات الرياضية السعودية قائلًا إن فارس الشرقية سعى للفوز ونجح رغم نقص الفريق من خدمات عدد كبير من لاعبيه في تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، مضيفًا أنه سعى لتنشيط منطقة وسط الملعب بعد هبوط أداء التعاون، مضيفًا أن هذه الثغرة مكنته من إحراز هدف الفوز والمحافظة عليه لحصد النقاط الثلاث.

وخلال الشوط الأول من المباراة ضغط فارس الشرقية على التعاون من أجل إحراز الهدف الأول، كما حاول التعاون على فترات لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين. وفي الشوط الثاني، كثف نادي القادسية من محاولاته الهجومية حتى تمكن اللاعب الصربي أوروس فيتاس من إحراز الهدف الوحيد لـ فارس الشرقية من كرة ثابتة بالدقيقة الثمانين. القادسية يحتل المركز الثالث في جدول دوري المحترفين ونجح فارس الشرقية في الحصول على النقطة السادسة بعد مرور 3 جولات من دوري المحترفين، ليحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب أندية دوري محمد بن سلمان للمحترفين، أما التعاون فتجمد رصيده عند 4 نقاط بالمركز التاسع.

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