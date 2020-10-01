مدرب قانوني يدعو النصر لضم مهاجم غير حمدالله

المواطن - محمد سمعه

أهدر اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر فرصًا محققة لتسجيل الأهداف بـ مباراة الأهلي أمس في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وكرر حمدالله الأمر ذاته، أمام نادي التعاون في دور ثمن النهائي، قبل أن يُسجل هدف صعود العالمي لدور الثمانية بالدقيقة الخامسة والسبعين بعد معاناة.

وحول هذا الأمر علّق الإعلامي الرياضي والمدرب القانوني محمد الدويش قائلًا: “‏ما فعله ‎النصر البارحة أمام ‎الأهلي امتداد لما فعله في الشوط الثاني أمام ‎التعاون.. تحول سريع بين الهجوم والدفاع.. تنوع هجوم بين الطرفين والعمق”.

وتابع الدويش: “ما يدعو للقلق التفريط بالفرص .. أرى أنّ ‎حمدالله بحاجة إلى هدّاف يساعده فيلعب خلفه وأحياناً معه”.

النصر يواجه بيرسبوليس في دور الـ4

وكان العالمي تمكن من الوصول إلى دور نصف النهائي بـ دوري أبطال آسيا ليواجه فريق بيرسبوليس الإيراني بعد غد السبت في دور نصف النهائي في البطولة الآسيوية المجمعة المقامة حاليًا في قطر.

وستنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “جاسم بن حمد” في نادي السد بالعاصمة القطرية الدوحة.

كيف احتفل فيصل بن تركي بتأهل النصر ؟

وحرص الأمير فيصل بن تركي رئيس العالمي الأسبق، على الاحتفال بطريقة مبتكرة، وذلك بعد صعود العالمي إلى دور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا 2020، على حساب النادي الأهلي.ونشر فيصل بن تركي عبر حسابه في “تويتر” 3 صور كل صورة تحمل حرفًا من حرف نادي النصر، احتفالًا بتأهل العالمي للمرة الأولى إلى دور نصف النهائي في البطولة بمسماها الجديد.

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