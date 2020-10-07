مدرب قانوني يكشف مفاجأة مُدوية بشأن احتجاج نادي النصر

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي والمدرب القانوني محمد الدويش مفاجأة مُدوية عن احتجاج نادي النصر الذي قدمه يوم السبت الماضي ضد نادي بيرسبوليس الإيراني بعد مباراة الفريقين في دور الأربعة ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وكتب الدويش عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “فتح تحقيق في الاتحاد الإيراني لكرة القدم مع من سربوا وثائق احتجاج النصر بتهمة الإضرار بالمصلحة الوطنية الرياضية دليل على خطوة الاحتجاج، وهذا الأمر ذكرني بمن سربوا تعاقد الاتحاد مع لاعبين خلال مشاركته بكأس العالم للأندية عام 2005”.

دليلان يُثبتان قوة موقف نادي النصر قانونيًا

ويُوجد دليلان على صحة وقوة موقف العالمي في الاحتجاج الذي تقدم به للاتحاد الآسيوي أولهما هو أن الاتحاد الدولي لكرة القدم طلب من نظيره الاتحاد الآسيوي دراسة احتجاج أصفر العاصمة بكل الجوانب القانونية ثم تحديد القرار النهائي حول إذا ما كان الاحتجاج سليمًا أو غير سليم وفقًا لـ “الرياضية”.

وموقف الفيفا يدل على أنه لم يرفض الاحتجاج كونه من الممكن أن يكون قانونيًا وبالتالي يتأهل النصر من خلاله إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

بيرسبوليس كان سيء النية

أما الدليل الثاني فهو حديث الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل على أن بعض خبراء القانون في الفيفا ذكروا له بأن موقف العالمي القانوني سليم بعد تقديمه للاحتجاج لأن نادي بيرسبوليس كان سيئ النية عندما اشترى 7 لاعبين مرة واحدة خلال فترة المنع من الفيفا نتيجة وجود مستحقات مالية متأخرة من النادي الإيراني لمدربه السابق، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وأكد المريسل أن تصرف بيرسبوليس كان سيء النية لأنه تحايل على إنذار الفيفا وعقوبته.

وكان نادي النصر ودع دوري أبطال آسيا من دور نصف النهائي، بعد الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية من فريق بيرسبوليس يوم السبت الماضي.

جدير بالذكر أن النصر أنهى دوري المحترفين موسم 2019/2020 محتلًا المركز الثاني خلف نادي الهلال بطل المسابقة.

شارك الخبر