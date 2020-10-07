‎الرئيسية
الرياضة
مدرب قانوني يكشف مفاجأة مُدوية بشأن احتجاج نادي النصر
الاتحاد الإيراني فتح تحقيقًا بسبب أزمة بيرسبوليس

مدرب قانوني يكشف مفاجأة مُدوية بشأن احتجاج نادي النصر

2020/10/07
الساعة 4:53 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
583
1
طباعة
مدرب قانوني يكشف مفاجأة مُدوية بشأن احتجاج نادي النصر نادي النصر
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 دليلان يُثبتان قوة موقف نادي النصر قانونيًا
2 بيرسبوليس كان سيء النية

كشف الإعلامي والمدرب القانوني محمد الدويش مفاجأة مُدوية عن احتجاج نادي النصر الذي قدمه يوم السبت الماضي ضد نادي بيرسبوليس الإيراني بعد مباراة الفريقين في دور الأربعة ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وكتب الدويش عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “فتح تحقيق في الاتحاد الإيراني لكرة القدم مع من سربوا وثائق احتجاج النصر بتهمة الإضرار بالمصلحة الوطنية الرياضية دليل على خطوة الاحتجاج، وهذا الأمر ذكرني بمن سربوا تعاقد الاتحاد مع لاعبين خلال مشاركته بكأس العالم للأندية عام 2005”.

دليلان يُثبتان قوة موقف نادي النصر قانونيًا

ويُوجد دليلان على صحة وقوة موقف العالمي في الاحتجاج الذي تقدم به للاتحاد الآسيوي أولهما هو أن الاتحاد الدولي لكرة القدم طلب من نظيره الاتحاد الآسيوي دراسة احتجاج أصفر العاصمة بكل الجوانب القانونية ثم تحديد القرار النهائي حول إذا ما كان الاحتجاج سليمًا أو غير سليم وفقًا لـ “الرياضية”.

وموقف الفيفا يدل على أنه لم يرفض الاحتجاج كونه من الممكن أن يكون قانونيًا وبالتالي يتأهل النصر من خلاله إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

بيرسبوليس كان سيء النية

أما الدليل الثاني فهو حديث الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل على أن بعض خبراء القانون في الفيفا ذكروا له بأن موقف العالمي القانوني سليم بعد تقديمه للاحتجاج لأن نادي بيرسبوليس كان سيئ النية عندما اشترى 7 لاعبين مرة واحدة خلال فترة المنع من الفيفا نتيجة وجود مستحقات مالية متأخرة من النادي الإيراني لمدربه السابق، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وأكد المريسل أن تصرف بيرسبوليس كان سيء النية لأنه تحايل على إنذار الفيفا وعقوبته.

وكان نادي النصر ودع دوري أبطال آسيا من دور نصف النهائي، بعد الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية من فريق بيرسبوليس يوم السبت الماضي.

جدير بالذكر أن النصر أنهى دوري المحترفين موسم 2019/2020 محتلًا المركز الثاني خلف نادي الهلال بطل المسابقة.

نجوم نادي النصر

 


ذات صلة :
  • 40 % من الأفراد لا يتناولون كمية الماء الصحيحة مع الدواء
    •
  • مبيعات مزاد الإبل بحفر الباطن تتجاوز الـ30 مليونًا
    •
  • تصادم مروع وإصابات واحتراق مركبة بالكامل بعقبة ضلع
    •
  • فيديو .. هتان باهبري يُلمح لاقترابه من مغادرة الهلال
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    1 تعليق
    Inline Feedbacks
    View all comments
    ابو صالح
    1 ساعة

    اتمنا تدقيق الموضوع من الاتحاد الآسيوي

    0
    رد


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :