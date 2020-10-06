مدير المكتب الخاص لولي العهد: حوار بندر بن سلطان يؤكد نهج المملكة الثابت

المواطن - الرياض

قال مدير المكتب الخاص لولي العهد، بدر العساكر، إن لقاء الأمير بندر بن سلطان على شاشة العربية ليلة أمس كان ممتلئًا بالحقائق وينم عن إدراك سعودي لما نعيشه اليوم.

وتابع العساكر: الأمير بندر تحدث عن إيران ومتاجرتها بقضية فلسطين وشعبها، وذاك أمر يثبت النهج الثابت في التعامل من قادة المملكة للقضية.

وكان الأمير بندر بن سلطان جدد التأكيد على أن كلًا من تركيا وإيران تتاجران بالقضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن أنقرة سحبت سفيرها من الإمارات بعد اتفاق السلام مع إسرائيل بالرغم من وجود سفير إسرائيلي لدى تركيا يمارس مهامه منذ سنوات.

وتساءل الأمير بندر بن سلطان قائلًا: تركيا سحبت سفيرها من الإمارات بعد اتفاق السلام؛ فلماذا لم تطرد سفير إسرائيل في أنقرة أو تسحب سفيرها من تل أبيب؟!

وقال الأمير بندر بن سلطان في حوار مع قناة العربية ليلة أمس: إن حديث القيادات الفلسطينية بعد اتفاق الإمارات والبحرين مع إسرائيل كان مؤلمًا و”مستواه واطٍ”، مشيرًا إلى أن “تجرؤ القيادات الفلسطينية على دول الخليج غير مقبول ومرفوض”.

وأوضح الأمير بندر بن سلطان، أمين مجلس الأمن الوطني السعودي السابق، أن القيادات الفلسطينية تستخدم مصطلحات التخوين بسهولة، وهذه سنتهم في التعامل مع بعضهم البعض، معتبرًا أن القضية الفلسطينية نهبتها إسرائيل والقيادات الفلسطينية.

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