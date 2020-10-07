مدير عام الجوازات : تصاريح الفئات المستثناة للسفر تقتصر على الحاجات الضرورية

المواطن - الرياض

أكد مدير عام الجوازات، اللواء سليمان اليحيى، أنه تم وضع نظام لتحقيق رغبات الفئات المستثناة للسفر خارج المملكة وفقًا لشروط معينة، موضحًا أن التصاريح تقتصر على الحاجات الضرورية.

وأوضح اليحيى، في تصريحات إلى إذاعة الرياض، أنه تم وضع النظام عبر خدمة أبشر بحيث يكون الإجراء آليًّا وجزء يدوي، وتم وضع 7 خدمات تعمل الوزارات المرتبطة على معالجتها بالموافقة أو الرفض.

السفر للضرورة:

ودعا مدير عام الجوازات الراغبين في السفر إلى أن يقيموا الوضع، ويسألون أنفسهم، هل السفر ضروري؟ مشددًا على أن الخدمات الموجودة في المملكة لا تجاريها أي خدمات في الخارج، ولهذا من الضرورة أن يقتصر سفر الفئات المستثناة على الحاجات الضرورية.

وشدد اليحيى على ضرورة تعاون الجمهور، وذلك عبر التقيد بالجهة مُقدمة الخدمة والتأكد من اختيار الجهة ذات العلاقة التابع لها.

ويأتي ذلك إنفاذًا للتوجيهات القاضية برفع تعليق الرحلات الدولية من السعودية وإليها وفتح المنافذ بشكل تدريجي، والسماح لبعض الفئات المستثناة من المواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، وفق ضوابط واشتراطات معينة.

الفئات المستثناة:

وضمن الفئات المستثناة للسفر، الموظفون الحكوميون (المدنيون والعسكريون) المكلفون بمهمات رسمية، والعاملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملون في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقوهم، والعاملون على وظائف دائمة، في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة، المرضى الذين يستلزم علاجهم سفرهم إلى خارج المملكة، بناءً على تقارير طبية، وبخاصة مرضى السرطان والمرضى المحتاجون إلى زراعة الأعضاء.

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