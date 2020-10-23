مدير هيئة القصيم يزور مراكز بريدة ويتفقد القطاعات الميدانية

المواطن - القصيم

تفقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، مراكز هيئة مدينة بريدة الأربعة، حيث اطلع على سير العمل الميداني والتوعوي، كما التقى بالأعضاء الميدانيين أثناء زيارته للمراكز.

وأكد الشبانات على الأعضاء أهمية تكثيف الفرق الميدانية والحضور الفاعل في الأسواق والمتنزهات والأماكن العامة تطبيقًا لخطة الفرع الميدانية والتوعوية، مؤكدًا أهمية تقديم النصح لجميع أفراد المجتمع بالحكمة والموعظة الحسنة؛ تحقيقًا للمفهوم الوسطي لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الأنظمة والتعليمات المرعية والعمل مع الجهات الحكومية الأخرى بما يحقق المصلحة العامة ويخدم أهالي وزوار المنطقة.

وتأتي هذه الزيارات والجولات الميدانية للتأكد من سير العمل والوقوف على مواقع الأعضاء ميدانيًّا، بتوجيه ومتابعة مباشرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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