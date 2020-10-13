مرسوم في سلطنة عُمان بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة 5%

المواطن - متابعة

قال التلفزيون الحكومي في سلطنة عمان يوم أمس الاثنين: إن السلطان أصدر مرسومًا ببدء فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، في غضون ستة أشهر، بينما يسعى البلد الخليجي المنتج للنفط لتعزيز الإيرادات التي تضررت بشدة من هبوط في أسعار الخام وجائحة فيروس كورونا.

وستُفرض الضرائب على معظم السلع والخدمات مع بعض الاستثناءات، وفقًا لعرض تقديمي بالفيديو عرضه تلفزيون عمان.

وقالت الحكومة العمانية على تويتر: إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة جاء لضمان الاستدامة المالية للسلطنة وتعزيز قدرتها التنافسية وإعادة تأكيد التزامها بالاتفاقيات الدولية والإقليمية وتحسين بيئة الأعمال.

وفي 2018، وافقت كل الدول العربية الخليجية الست على استحداث ضريبة للقيمة المضافة بنسبة 5%، بعد هبوط حاد في أسعار النفط ألحق ضررًا بإيراداتها.

وطبقت السعودية ودولة الإمارات العربية والبحرين بالفعل الضريبية التي زادتها الرياض بمقدار ثلاثة أضعاف هذا العام.

ولم تطبق سلطنة عمان، وأيضًا الكويت وقطر الضريبة حتى الآن.

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