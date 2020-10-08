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مركز التحكيم يحسم قضية تاوامبا ضد اتحاد القدم
بعد منعه من اللعب في المملكة

مركز التحكيم يحسم قضية تاوامبا ضد اتحاد القدم

2020/10/08
الساعة 8:01 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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مركز التحكيم يحسم قضية تاوامبا ضد اتحاد القدم لياندر تاوامبا لاعب التعاون السابق
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 حسم قضية اللاعب الكاميروني ضد اتحاد القدم
2 تاوامبا سيتجه إلى “كاس”

أصدر مركز التحكيم السعودي حكمه في قضية اللاعب الكاميروني لياندر تاوامبا لاعب التعاون السابق التي تقدم بها ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بعد منعه من اللعب في المملكة عقب عدم تمديد عقده مع سكري القصيم.

وكان اتحاد القدم قرر منع أي لاعب يرفض تمديد عقده مع ناديه من اللعب في المملكة سواء كان في دوري المحترفين أو في دوري الدرجة الأولى وذلك بسبب جائحة كورونا التي أخرت نهاية موسم 2019/2020.

حسم قضية اللاعب الكاميروني ضد اتحاد القدم

وقال الناقد الرياضي والإعلامي أحمد العجلان عبر حسابه في “تويتر” حول هذا الأمر: “صدر حكم مركز التحكيم السعودي في قضية تاوامبا ضد اتحاد القدم، وتم الحكم بالأغلبية لصالح اتحاد القدم، وكان الحكم عبارة عن خمس صفحات مع تحفظ أحد المحكمين على الحكم الذي نقضه بـ 11 ورقة”.

وأضاف العجلان أن اللاعب الكاميروني اختار المحكم السعودي سلطان الصامل في حين أن اتحاد القدم اختار المحكم المصري نصر الدين عزام ورئيس اللجنة الإماراتي صالح العبيدلي.

تاوامبا سيتجه إلى “كاس”

وبعد هذا القرار، سيتجه لاعب التعاون السابق إلى المحكمة الرياضية الدولية “كاس” وذلك لمعرفة القرار النهائي حول منعه من اللعب في المملكة.

وكان تاوامبا قال إن إدارة التعاون حاولت ابتزازه لتجديد عقده مع سكري القصيم.

 


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