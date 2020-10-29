مركز الملك سلمان للإغاثة يكافح العمى في السودان ونيجيريا

المواطن - واس

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، حملة طبية تطوعية جديدة لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية السودان، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف لدى السودان نصر الدين مفرح.

وسيجري الفريق الطبي التطوعي للمركز ما يُقارب 2,500 عملية جراحية، إضافة إلى توزيع النظارات الطبية والأدوية للحالات التي لاتستدعي تدخلًا جِرَاحيًا.

ويستفيد من الحملة العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف علاجهم في عددٍ من الولايات السودانية.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز، بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-في دعم العمل التطوعي.

مركز الملك سلمان يكافح العمى ومسبباته

كما أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، حملة طبية تطوعية جديدة لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية نيجيريا، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.

وسيقوم الفريق الطبي التطوعي للمركز على مدي أيام الحملة بالكشف على الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية مع توزيع النظارات الطبية والأدوية للمستفيدين من العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود في منطقتي كانو وبوشي.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة دون تفرقة أو تمييز.

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