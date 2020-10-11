مرور الطائف يطيح بقائد السيارة المتهور دون لوحات

المواطن - الرياض

أطاح مرور الطائف بشخص متهور قاد مركبة بدون لوحات بسرعة جنونية، وقام بتوثيق ذلك في مقطع فيديو ونشره عبر مواقع التواصل.

وقالت الإدارة العامة للمرور: إن مرور محافظة الطائف نجح في ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية وبدون لوحات، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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