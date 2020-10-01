مزايا تطبيق مدرستي وطريقة التحميل على هواتف الأندرويد وأبل وهواوي

المواطن - الرياض

أطلقت وزارة التعليم تطبيق مدرستي للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، ليكون متاحًا على جميع أنظمة التشغيل للهواتف الذكية، ويمكن الحصول عليه عن طريق متجر جوجل بلاي لأجهزة الأندرويد أو متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآيباد، بالإضافة إلى متجر هواوي.

روابط تحميل تطبيق مدرستي:

ويمكن لمستخدمي نظام ios تحميل التطبيق من متجر آبل بينما يمكن لمستخدمي أجهزة الآندرويد تحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي.

ما هو تطبيق مدرستي؟

والتطبيق يحاكي البيئة التعليمية الواقعية إلى حد كبير بما يتضمنه من خدمات تعليمية متكاملة تمكّن المستفيدين من استخدام منصة مدرستي، حيث يتيح التطبيق للطالب التفاعل مع الدروس والأنشطة التعليمية (الواجبات، الاختبارات، الأنشطة الإثرائية، المسارات التعليمية) للمقررات الدراسية، إلى جانب التفاعل مع الحصص المتزامنة وحضورها وتقديم الأنشطة التعليمية المعدة بها، كذلك التفاعل مع الدروس المعدة خارج توقيت الجدول المدرسي وتقديم الأنشطة التعليمية بها، إضافة إلى تمكين الطالب من استعراض قائمة الواجبات المدرسية وتقديم الحل للمعلّم بسهولة ويسر.

خدمات تطبيق مدرستي:

ويأتي ضمن الخدمات التي يقدمها تطبيق مدرستي استعراض قائمة الاختبارات المدرسية، وقائمة الأنشطة المدرسية، كما تمكّن خدمة المسارات التعليمية الطالب من استعراض المحتويات التعليمية المستهدف بها للتحصيل العلمي، والتقدم في الأهداف التعليمية، كذلك يتفاعل الطالب من خلال التطبيق مع منسوبي المدرسة، حيث تتيح خدمة “المجتمع المدرسي” نشر المواد التثقيفية، والتعليمية، وخدمة “اللقاءات التفاعلية” التي يستطيع من خلالها الطالب حضور اللقاءات التفاعلية عبر مايكروسوفت تيمز.

ويوفر تطبيق مدرستي مجموعة من الخدمات الأخرى للبقاء على التواصل والاطلاع، والتحديث المستمر بواسطة التنبيهات، والتحديثات المتاحة، وإمكانية طرح الأسئلة على معلمي المقررات الدراسية، والوصول السريع إلى جميع الأنشطة التعليمية والمدرسية المجدولة.

محتوى تطبيق منصة مدرستي

ويحتوي تطبيق منصة مدرستي على ما يلي:

المقررات الدراسية (النسخة الإلكترونية). الواجبات والاختبارات الإلكترونية. حضور فصول الدعم والتقوية الافتراضية بالتكامل مع نظام ميكروسوفت تيمز. مسارات تعليمية متنوعة تلبي الفروق الفردية للطلاب وتدعم تعلمهم. بنك أسئلة يتضمن أكثر من 100 ألف سؤال إلكتروني محكّم لكافة المقررات الدراسية. أكثر من 45 ألف محتوى رقمي تعليمي متنوع (مرئي، كرتوني، ألعاب، تفاعلي). أكثر من 130 ألف خطة درس إلكتروني بمشاركة المعلمين. محتوى معزز للتعلم (إسهامات المسلمين، القيم التربوية، نادي القراءة، المعاجم اللغوية المصورة). قنوات تطوير ذاتي ومجتمع مدرسي تفاعلي. المشاركة التفاعلية بين منسوبي المدرسة والمنزل عبر مجتمعات تعلم تفاعلية. تقارير وإحصائيات التقدم في الإنجاز.



التسجيل في توكلنا أولًا:

ويتم تسجيل الطلاب في تطبيق توكلنا أولًا قبل التسجيل في منصة مدرستي أو تطبيقها وذلك عبر الخطوات التالية:

تسجيل دخول تطبيق توكلنا من حساب ولي الأمر.

انقر على أيقونة (حسابي).

انقر على أيقونة (الأفراد والمكفولين).

اختر إضافة الأبناء.

شارك الخبر