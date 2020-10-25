مسؤول في الكويت يدير حسابات وهمية لضرب رموز التربية !

المواطن - متابعة

واصل رجال مباحث الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت، جهودهم لضبط أصحاب الحسابات الوهمية التي تسيء إلى الآخرين، حيث تمكنوا وفي مفاجأة من العيار الثقيل، من ضبط قيادي في وزارة التربية يعمل مدير إدارة في قطاع المناهج بتهمة إدارة عدة حسابات وهمية تسيء إلى قيادات الوزارة.

وقالت مصادر مطلعة: إن عددًا كبيرًا من القياديين والمراقبين والمسؤولين في التربية تقدموا ببلاغات تجاوزت 20 قضية ضد حساب وهمي سبب لهم العديد من المشاكل في العمل وأساء إلى سمعتهم الشخصية حتى وصل الأمر إلى انفصال بعضهم عن زوجاتهم وتدمير حياتهم الأسرية، فأمر الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء محمد الشرهان بتشكيل فريق من رجال المباحث للتفرغ والعمل ليل نهار على مراقبة الحسابات الوهمية حتى توصلوا إلى صاحب الحساب، وكانت الصدمة الكبرى عندما تبين أنه قيادي بالوزارة، ويضرب رموزها وقياداتها وموظفيها ويستغل منصبه في إشعال الفتنة بينهم، بحسب القبس الكويتية.

وأضافت المصادر أن رجال المباحث استصدروا إذنًا من النيابة، وكمنوا للمتهم فضبطوه، وبتفتيش مركبته عُثر على 3 هواتف يستخدمها في إدارة الحسابات الوهمية، فجرت مصادرة وتحريز الأجهزة، واقتياده إلى مكتب التحقيق، ومن ثم إحالته إلى النيابة العامة على ذمة أكثر من 20 قضية.

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