مسار التميز للابتعاث .. 32 تخصصًا في 70 جامعة عالمية

المواطن - الرياض

كشفت وزارة التعليم عن تفاصيل مسار التميز للابتعاث الذي تم إطلاقه اليوم ويشمل 32 تخصصًا في 70 جامعة حول العالم.

ورفع وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة إطلاق المسار، وعلى ما يقدمانه من دعم لامحدود لقطاع التعليم بشكل عام، ودعم برنامج الابتعاث بشكل خاص.