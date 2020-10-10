مستجدات كورونا ودراسات الأبحاث السريرية في مؤتمر الصحة غدًا

المواطن - الرياض

أوضحت وزارة الصحة المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليوم غدٍ الأحد، المقرر إقامته عند الساعة 3:35 عصرًا.

ويتحدث في المؤتمر غدًا كل من المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي، حيث يكشف عن مستجدات التحليل الوبائي للحالات الحرجة المصابة بكورونا، كما يرد على أبرز الاستفسارات التي وصلت إلى مركز الاتصال 937، وأهم الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يستعرض العبدالعالي أيضًا إجمالي عدد الحالات المحلية والفحوصات التي تم إجراؤها للوقاية من كورونا في السعودية.

كما يتحدث في المؤتمر وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية عبدالله عسيري، حيث يكشف عن مستجدات الدراسات الرائدة في المملكة للأبحاث السريرية.

وأعلنت الصحة، اليوم السبت، تسجيل (405) حالات إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ الجديد (كوفيد19).

كما أعلنت عن تسجيل (22) حالة وفاة رحمهم الله، وتسجيل (455) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (324,737) حالة ولله الحمد.

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