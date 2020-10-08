مستشار ترامب الأمني: سنخفض قواتنا في أفغانستان

المواطن - متابعة

قال المستشار الأمني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن واشنطن ستخفض قواتها في أفغانستان إلى 2500 جندي بداية 2021.

وفي يوليو الماضي، انسحبت القوات الأمريكية من 5 قواعد عسكرية في أفغانستان بناء على بنود اتفاق وقعته واشنطن مع طالبان في أواخر فبراير.

ولم يكشف الجانبان عن الموقع الدقيق للقواعد التي تم إخلاؤها إلى الآن.

لكن المعلومات التي قدمها مسؤولون أفغان وأمريكيون تشير إلى أن الجنود غادروا القواعد في مقاطعات هلمند وأوروزجان وباكتيكا ولغمان.

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