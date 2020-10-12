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مستشار قانوني: تحديد نسب أتعاب المحاماة مستحيل
تتدخل خبرة المحامي ونوع القضية في تحديدها

مستشار قانوني: تحديد نسب أتعاب المحاماة مستحيل

2020/10/12
الساعة 4:09 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مستشار قانوني: تحديد نسب أتعاب المحاماة مستحيل
المواطن - الرياض

أكد المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد، أن تحديد نسب أتعاب المحاماة مستحيل، وطالما كانت الخيارات متاحة والعميل هو صاحب القرار، إذًا لا يمكن القول إن هناك مشكلة.

وأضاف خالد أبو راشد، في تصريحاته إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن أسعار المحامين في السعودية لا تقارن بأسعار المحامين في الدول الأوروبية التي تكون فيها أتعاب الساعة بالألف والألفين دولار و”العدادة بتحسب”.

من جهته، علق المحامي والكاتب أحمد عجب على موضوع أتعاب المحاماة، وقال: إنه من الصعوبة وضع تقنين لأتعاب المحامين، حيث تتدخل خبرة المحامي ونوع القضية في تحديد الأتعاب.

وشدد عجب على أن المغالين في أسعارهم من المحامين لا يتجاوزون 15% فقط من إجمالي العاملين بالمحاماة بالمملكة.


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