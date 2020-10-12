مستشار قانوني: تحديد نسب أتعاب المحاماة مستحيل

المواطن - الرياض

أكد المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد، أن تحديد نسب أتعاب المحاماة مستحيل، وطالما كانت الخيارات متاحة والعميل هو صاحب القرار، إذًا لا يمكن القول إن هناك مشكلة.

المحامي والمستشار القانوني #خالد_أبوراشد

تحديد نسب أتعاب المحاماة مستحيل، وطالما كانت الخيارات متاحة والعميل هو صاحب القرار، إذا لا نستطيع أن نقول إن هناك مشكلة..#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية@KhalidAboRashed pic.twitter.com/EtUfCdBLZP — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 11, 2020

وأضاف خالد أبو راشد، في تصريحاته إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن أسعار المحامين في السعودية لا تقارن بأسعار المحامين في الدول الأوروبية التي تكون فيها أتعاب الساعة بالألف والألفين دولار و”العدادة بتحسب”.

من جهته، علق المحامي والكاتب أحمد عجب على موضوع أتعاب المحاماة، وقال: إنه من الصعوبة وضع تقنين لأتعاب المحامين، حيث تتدخل خبرة المحامي ونوع القضية في تحديد الأتعاب.

وشدد عجب على أن المغالين في أسعارهم من المحامين لا يتجاوزون 15% فقط من إجمالي العاملين بالمحاماة بالمملكة.

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