مشاريع سكنية في عسير وجازان بقسط شهري أقل من 2000 ريال

المواطن - عسير

دعت وزارة الإسكان إلى حجز الوحدات السكنية في أحد المشاريع السكنية المتاحة في منطقتي عسير وجازان.

وأوضحت الإسكان، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن هناك 5 مشاريع في عسير وجازان توفر 8050 وحدة سكنية، حيث يوجد مشروع تلال أبها بقسط شهري يبدأ من 2058 ريالًا.

وفي خميس مشيط يوجد مشروع واحدة الخميس بقسط شهري يبدأ من 1891 ريالًا وتلال الخميس بقسط 1131 ريالًا.

أما في جازان فهناك مشروع الصفوة جاردن بقسط شهري يبدأ من 2179 ريالًا، وضاحية الملك عبدالله بقسط يبدأ من 1793.

وشددت الإسكان على أن المشروعات توفر جودة الحياة والبيئة السكنية المتكاملة وحلول تمويلية متنوعة وأيضًا سعرًا تنافسيًّا.

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