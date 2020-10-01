مشروبات تنزل الدورة الشهرية

الدورة الشهرية عادة يصاحب نزلها ألم شديد وبعض الفتيات تبحث عن أفضل مشروبات تنزل الدورة الشهرية وتقليل آلامها ومن هذه المشروبات القرفةوالزنجبيل.

الدورة الشهرية

هي الفترة التي تبدأ فيها الأنثى أن تنضج وتصل لمرحلة البلوغ وتحدث بعض التغيرات الفسيولوجية التي تطرأ على جسمها مثل كبر الثدي، نمو شعر الجسم، يتوقف نمو الطول، وغيره من الأعراض.

الدورة الشهرية تحدث كل شهر، ويحتوي جسم الأنثى على مبيضين ويتم إنتاج بويضة واحدة كل شهر بالتبادل مع المبيض الآخر وبعد مرور 24 ساعة على هذه البويضة دون أن يحدث الاخصاب فإنها تتحلل ويخرج الدم من الجسم، ويستمر نزوله4-7 أيام دون توقف.

تحدث الدورة عند سن 12-13 سنة وتختلف من فتاة أبي أخري علي حسب طبيعة الهرمونات وجسم الأنثي.

أسباب تأخر الدورة الشهرية

قبل أن نتعرف على مشروبات تنزل الدورة الشهرية نوضح بعض أسباب تأخير الدورة الشهرية من خلال موقع المواطن.

التوتر والقلق

قد يحدث التوتر والقلق بالتأثير السلبي على نزول الدورة الشهرية فقد يسبب تأخرها أو قد يكون نزولها أقصر أو أطول من الطبيعي لها كما أن التوتر يزيد من الآلام التي تحدث أثناء الدورة الشهرية لذا يجب تجنب أي مسببات التوتر والراحة قدر الإمكان وأخذ قسط كافي من النوم وممارسة التمارين الرياضية.

خسارة الوزن

بسبب فقدان الوزن أو ممارسة التمارين بشكل قاسي فإن ذلك يؤثر على الدورةالشهرية، أيضًا النحافة نتيجة لانخفاض نسبة الدهون في الجسم فان ذلك يقلل من المستوى الطبيعي الهرمونات التناسلية ولا تحدث عملية التبويض وبالتالي لا تنزل الدورة الشهرية.

الوزن الزائد أو السمنة

الوزن الزائد يؤثر على انقطاع الدورة الشهرية وذلك نتيجة زيادة الدهون في الجسم لذا يجب على المرأة أن تستشير الطبيب لمنع حدوث أي مشاكل صحية أخرى مثل تكيس المبايض.

تنظيم النسل

بعض النساء تستخدم وسائل منع الحمل، وهذه الوسائل تجعل بطانة الرحم رقيقة وبالتالي تسبب غياب الدورة الشهرية.

اضطراب في مستوى الهرمونات وعدم انتظام مستواه مثل هرمونات الغدة الدرقية، وهرمون اللبن أو ما يعرف باسم هرمون البرولاكتين.

تكيس المبايض

عبارة عن وجود كيس مائي أو دهني على المبيض مما يمنع نزول الدورة، كما أنه يرى على المستوى الطبيعي للهرمونات.

مشروبات تنزل الدورة الشهرية

عند تأخر نزول الدورة الشهرية فإن بعض النساء تلجأ إلى تناول بعض المشروبات لكي تحفز من نزولها ومن هذه المشروبات ما يلي:

الكركم

يساعد الكركم في تحفيز نزول الدورة الشهرية وذلك لأنه يؤثر على هرمون الاستروجين والبروجسترون ويعمل على تنشيط هما لنزول الدورة الشهرية، حيث يتم تناول مشروب الكركم مع الماء، أو إضافته الى الحليب، أو إضافته كنوع من أنواع التوابل، أو إضافته إلى الطعام مثل الأرز، والخضار.

الزنجبيل

الزنجبيل من الأعشاب الطبية التي تستخدم لنزول الدورة الشهرية وأيضا لتخفيف أعراضها مثل التشنجات والتقلصات، وذلك لـن تأثيره مثل تأثير مسكنات الألم، ويحضر يزيل الزنجبيل بنقعه في الماء وغليه ثم تصفيته وإضافة ملعقة من العسل وشربه وهو من أهم مشروبات تنزل الدورة الشهرية.

مشروب القرفة

القرفة تعمل على تنشيط انقباضات الرحم لذا فـنها من ـفضل المشروبات لنزول الدورة الشهرية حيث أنها تعمل عليها نزولها قبل ميعادها بيوم أو اثنين كما أن القرفة تعمل على تخفيف أعراض الدورة الشهرية ويتم تحضير مشروب القرفة بغليه مع الماء لمدة خمس دقائق كما أنها تقلل من الصداع، والتقيؤ، والغثيان، والقلق.

وتتميز بأنها تقلل من مستوى الاستروجين والبروجسترون وتزيد من مستوى الاندورفين لذا فهي تعتبر كمسكن قوي، يتم تناول مشروب القرفة أما مغلي القرفة مع الماء على النار، أو بإضافة القرفة إلى كوب من الحليب.

البقدونس

من النباتات الطبيعية ويزيد من تقلصات الرحم وبالتالي يسرع من نزول الدورة الشهرية لاحتوائه على مضادات الأكسدة، ويمكن تناول البقدونس كعصير من خلال ضربه مع الماء في الخلاط الكهربائي وتصفيته ثم شربه أو من خلال غليه على النار وتصفيته ثم شربه.

الأناناس

يعتبر الى الناس من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية التي تعمل على تحفيز نزول الدورة الشهرية، وانتظامها، ويتم تناول الأناناس كعصير وذلك بإضافة القليل من الماء والسكر إليه في الخلاط ثم تصفيته وشربه.

الكمون

يساعد الكمون على تسريع نزول الدورة الشهرية ويساعد الجسم على التخلص من الغازات والانتفاخات، يتم شرب الكمون وذلك من خلال نقعه في الماء الفاتر طوال الليل ويشرب في الصباح.

القرنفل يحتوي على بعض المواد الفعالة التي تحفز من نزول الدورة الشهرية.

عشبة دونج كواي

وهي عشبة نباتية معروفة، موجودة في الصين تستخدم منذ القدم في تسريع نزول الدورة الشهرية وذلك لأنها تعمل على تدفق الدم إلى منطقه الحوض.

طرق أخرى لتنزيل الدورة الشهرية

بعد أن ذكرنا مشروبات تنزل الدورة الشهرية نوضح طرق أخرى لتنزيل الدورة الشهرية ومنها:

ممارسة بعض التمارين الرياضية البسيطة بشكل منتظم لمدة 30 إلى 50 دقيقة في اليوم ومن هذه التمارين السباحة، المشي، والجري.

أكل قطع من البابايا أو شربها كعصير.

عمل تدليك البطن وأسفل البطن ببعض الزيوت الدافئة ويفضل زيت الزيتون.

تناول خليط سكر الجاكري مع بذور زيت السمسم المحمصة.

تناول مشروب يحتوي على الألوفيرا مع ماء فاتر وإضافة ملعقة من العسل إليه.

تناول مشروب التين المجفف ويكون مغلي على النار مع الماء

شرب قصب السكر أو عصير العنب.

تناول التمر، الحلبة، الجزر، والمكملات الغذائية.

ممارسة العلاقة الزوجية قد يعمل على نزول الدورة الشهرية.

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