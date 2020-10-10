مشروع نسائي ناجح 100%

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العديد من الأسر، أصبح هناك العديد من السيدات يبحثون عن مشروع نسائي ناجح 100%، وفي نفس الوقت لا يحتاج إلى الكثير من التكاليف.

مشروع نسائي ناجح 100% بأقل التكاليف

استطاع موقع المواطن أن يقوم بتقديم للعديد من متابعيه مشروع نسائي ناجح 100 % ولا يحتاج إلا إلى القليل من التكاليف من أجل القيام بتنفيذه وجعله حقيقة على أرض الواقع، فقد لا يحتاج هذا المشروع إلا لبعض المهارات والخبرات.

كما أن هذا المشروع أيضًا لا يحتاج إلى وجود أي شهادات أو مؤهلات دراسية أو حتى علمية، ويتميز هذا المشروع بأنه قادر على تحقيق الكثير من الأرباح شهريًا، وأن دل هذا على شيء فأنه يدل على أن هذا المشروع رائع، وقادر على أن يحقق تغير كبير في حياة العديد من السيدات.

فيقوم هذا المشروع بتحويلهم من سيدات لا يعملون، جالسون بمنازلهم يبحثون عن فرصة عمل، إلى سيدات أعمال قادرين على تحقيق الكثير من المال، ويكونوا ذات قيمة وأهمية بالمجتمع.

فكرة مشروع نسائي ناجح 100%

أن فكرة هذا المشروع تدور حول تجارة جميع أنواع ملابس البيت، مثل البيجامات والملابس الداخلية النسائية، على أن يكون هذا بكميات صغيرة من خلال متجر أيضًا صغير، وهذا من أجل تقليل التكلفة في بداية الأمر.

حتى يتم استثمار أرباح المشروع في التوسع، وهنا يمكن أن تزيد الكميات وأيضًا المبيعات وبالطبع الأرباح، فجميعنا قد لاحظنا أن مشروع تجارة ملابس البيت النسائية، وأيضًا الملابس الداخلية النسائية من المشاريع التي تتميز بانتشارها الواضح، وأيضًا من أرباحها الكثيرة.

وهذا قد يرجع إلى أن هناك طلب كبير على مثل هذه المنتجات بمختلف الأعمار، فمن الممكن أن يتحقق هامش ربح كبير من كل قطعة ملابس يتم بيعها.

موقع ومساحة المشروع

من المعروف أنه يوجد منطقة مشهورة بتجارة ملابس السيدات بكل مدينة، فيمكننا أن نجد منطقة واحدة فقط شعبية معروفة تقوم ببيع الملابس الشعبية الرخيصة، ومثل هذه المناطق دائمًا ما تستهدف أهالي القرى وأيضًا سكان المناطق الشعبية، ومن هم محدودي الدخل.

وفي نفس الوقت يمكننا أن نرى منطقة أخرى معروفة بأنها تقوم ببيع الملابس النسائية الراقية نوعًا ما، وقد تستهدف مثل هذه المناطق طالبات الجامعات من الطبقة المتوسطة، وقد نجد منطقة أخرى تقوم ببيع الملابس الراقية ذات الأسعار المرتفعة، وقد تستهدف هذه المنطقة الأشخاص الأغنياء.

في بداية الأمر لا يمكننا أن يقع تركيزنا على المناطق التي تقوم ببيع الملابس الراقية والمميزة للأغنياء، ولكن يجب أن يكون التركيز بشكل أكبر على المناطق التي ذات الأسعار المتوسطة والرخيصة أيضًا، فسوف تكون هذه المناطق الأنسب مع بداية الأمر من حيث التكاليف.

فبأقل التكاليف يمكن أن تقومي باستئجار محل صغير بمساحة صغيرة تتراوح ما بين اثنتا عشر متر إلى ستة عشر متر، ومن الممكن أن يكون هذا المحل موجود بشارع رئيسي بأي مكان من الأماكن التي تقوم ببيع ملابس السيدات الرخيصة، أو أن يكون بشارع جانبي بأي منطقة من المناطق التي تقوم ببيع الملابس متوسطة الأسعار.

تجهيزات المحل

قد لا يحتاج هذا المشروع إلى الكثير من التجهيزات، وبالطبع فأن هذا الأمر سوف يساعد على تقليل التكاليف، فمن الممكن أن تقومي باختيار ألوان زاهية لتقومي باستخدامها في طلاء الحوائط، كما يجب أن تقومي باختيار مواد الطلاء ذات التكاليف القليلة.

ومن الممكن أيضًا أن تتغافلي عن استخدام أعمال الجبس في التجهيزات، وهذا لأنها مكلفة للغاية، ولكن من الممكن أن تقومي بتركيب وحدات إضاءة بمناطق متفرقة بجميع أنحاء المحل، كما يفضل أن تقومي بتركيب واجهة زجاجية، مع ضرورة القيام بعمل غرفة خشبية بأي زاوية من زوايا المحل.

فسوف تحتاجين لهذه الغرفة لتكون غرفة قياس، ولهذا فمن الضروري أن تحتوي على مرآة كبيرة الحجم، كما أن المحل سوف يحتاج أيضًا للقيام بتثبيت بعض الأرفف الخشبية، وهذا من أجل القيام برص عليها المنتجات التي سوف تقومين ببيعها داخل المحل.

كما يجب أن تقومي بإحضار ستاند من المعدن لتقومي باستخدامه في عرض الملابس، بالإضافة أيضًا إلى ضرورة وجود مانيكانات لعرض المنتجات، كما أنك سوف تحتاج أيضًا إلى مكتب صغير وجهاز كمبيوتر داخل المحل، بالإضافة إلى ضرورة وجود هاتف محمول خاص بالمحل.

كما أن يحتاج المحل أيضًا لأكياس مطبوع عليها اسم وأرقام المحل، هذا بالإضافة إلى ضرورة وجود لافتة كبيرة تحمل اسم المحل لتعلق بواجهة المحل، ومن الممكن أن يتم شراء أي شيء من احتياجات المحل بحالة مستعملة من قبل، وهذا من أجل القدرة على خفض التكاليف.

مصادر شراء البضائع

أصبح الآن يوجد العديد من مكاتب الجملة التي تقوم بتوزيع المنتجات بمختلف أنواعها وأشكالها على المحلات بجميع الأسواق، فإذا كان مشروعك موجود بمنطقة تجارية تقوم ببيع المنتجات الشعبية، أو كان مشروعك بمنطقة تقوم ببيع المنتجات ذات الأسعار المتوسطة، فسوف تجد المكتب الذي سوف يقوم بإمدادك بما تحتاج إليه من بضائع.

العمالة التي يحتاج لها المشروع

من الطبيعي أن هذا المشروع هو مشروع نسائي، أي أنه ملك لفتاة أو سيدة، ومن الطبيعي والأفضل أن تقوم هذه الفتاة أو السيدة مالكة هذا المشروع بالعمل بمشروعها، وقد يكون الهدف من هذا عدة أسباب، فالسبب والأساسي هو تقليل التكاليف والنفقات، وبالتأكيد سوف يعمل هذا على توسيع هامش الربح.

كما أن صاحبة المشروع سوف تعطيه المزيد من الاهتمام على عكس أي أحد آخر يقوم بالعمل فيه بدلاً منها، كما أنها هي فقط من تستطيع أن تحافظ على مالها، كما أنها سوف تستطيع أن تفهم السوق بشكل أكبر، وتعلم ما يحتاج إليه عملائها من منتجات، كي تستطيع أن توفرها لهم، وبالتأكيد هذا سوف يعمل على وجود زيادة بالمبيعات وبالتأكيد في الأرباح.

شارك الخبر