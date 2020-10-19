مشعل السلمي خبير الشورى المخضرم نائبًا لرئيس المجلس

المواطن - الرياض

صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين الدكتور مشعل بن فهم بن محمد السلمي نائبًا لرئيس مجلس الشورى.

الدكتور مشعل السلمي ولد في منطقة مكة المكرمة عام 1394هـ الموافق 1974م وحصل على شهادة الدكتوراه في الفكر المقارن من جامعة إكستر (Exeter University)، في بريطانيا سنة 1423هـ الموافق 2002م.

وكان معيدًا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية- جامعة الملك عبدالعزيز- 1417هـ، وأستاذًا مساعدًا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية- جامعة الملك عبدالعزيز- 1423هـ، وأستاذًا مشاركًا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية- جامعة الملك عبدالعزيز- 1429هـ.

السلمي كان عضوًا في مجلس الشورى للدورات الخامسة والسادسة والسابعة ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى وفي 2016 كان رئيسًا للبرلمان العربي.

وحصل مشعل السلمي على منحة فولبرايت كأستاذ زائر محاضر يمثل العالم الإسلامي للعام 2007م وشارك في عدد من الندوات الدولية منها منتدى جدة الاقتصادي السابع ومؤتمر تطوير التعليم العالي في المملكة العربية 21- 22/ 3/ 1427هــ الموافق 19- 20/ 4/ 2006م، ومنتدى جدة الاقتصادي الثامن سنة 2007م ومؤتمر الملتقى الخليجي الثالث للعمل الاجتماعي “التحديات الاجتماعية والسياسية للمرأة الخليجية”، جامعة الكويت، والمؤتمر الأول للجمعية العربية للاقتصاد المعرفي، “من أجل اقتصاد معرفي”، في جدة 3- 4/ 1/ 1429هـ الموافق 12- 13 يناير 2008م.

وأيضًا ندوة حول “تفعيل الترجمة والنشر في منطقة الخليج العربي” والتي نظمتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، في مدينة مسقط بسلطنة عمان يوم 19- 21/ 10/ 1429هـ الموافق 19- 21/ 10/ 2008م وورشة عمل بعنوان “أبرز التوجهات الجديدة في مشروع نظام المجالس البلدية”: وزارة الشؤون البلدية والقروية، الرياض، 14- 15/ 4/ 1431هـ.

وكان السلمي رئيسًا لجلسة محاضرة بعنوان “العلاقة بين العالم العربي والغربي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر” ألقاها البروفيسور تم نبلك رئيس معهد الدراسات العربية والإسلامية بجامعة إكستر في بريطانيا، يوم الثلاثاء الموافق 13/ 10/ 1426هـ.

ويمكن الاطلاع على السيرة الذاتية الكاملة للدكتور مشعل السلمي عبر رابط موقع مجلس الشورى من هنا.

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