مصادرة 23 عبوة ماء زمزم بحوزة باعة مخالفين بمكة

المواطن - مكة المكرمة
صادرت أمانة العاصمة المقدسة 23 عبوة ماء زمزم تم عرضها للبيع بطرق مخالفة من قبل الباعة الجائلين.
وأعلنت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية، عن مصادرة 23 عبوة زمزم والمعروضة للبيع بطرق غير صحية ومخالفة عبر الباعة الجائلين المخالفين.
وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة أنه تم منعهم من مزاولة البيع العشوائي غير النظامي بأي شكل من الأشكال.
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