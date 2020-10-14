مصادرة 80 لترًا من العسل مجهول المصدر في بارق

المواطن _ أحمد الشهري _ بارق

صادرت بلدية محافظة بارق ممثلةً في قسم صحة البيئة 80 لترًا من العسل المعلب مجهول المصدر، وذلك خلال الجولات الرقابية التي قام بها مراقبي صحة البيئة في المحافظة والمراكز التابعة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بارق المهندس محمد بن مرزن أن المراقبين الصحيين وخلال جولاتهم على المطاعم ومراكز التسوق التجارية في المحافظة والمراكز التابعة لها رصدوا بعض المخالفات الصحية والوقائية، كما تم التشديد على الالتزام بالاشتراطات والنظافة العامة وجودة المواد المقدمة.

ولفت إلى أنه تم مصادرة أكثر من 80 لترًا من العسل المعلب مجهول المصدر، حيث تم تطبيق الأنظمة حسب لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأكد رئيس البلدية على المستهلكين في حال وجود مخالفة صحية بالمحلات التجارية مباشرةً الإبلاغ عبر ٩٤٠.

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