مصر تسجل 108 إصابات جديدة بـ كورونا

المواطن - القاهرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، يوم أمس الأحد، تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة، وذلك مقابل 109 حالات إصابة و14 وفاة يوم السبت.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، في بيان: ”إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 103683 حالة، من ضمنهم 97355 حالة تم شفاؤها و5981 حالة وفاة“.

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلًا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما، لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

كما سمحت القاهرة منذ 21 سبتمبر بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة.

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