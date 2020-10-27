مصمم الأزياء عبدالله بن زايد يروي لـ”المواطن” قصة الانطلاق من حفر الباطن إلى العالمية

المواطن - فواز الاسلمي - حفر الباطن

‏قبل 16 عاماً بدأ الشاب عبد الله بن زايد أحد سكان محافظة حفر الباطن في افتتاح أول فرع لتصميم الأزياء النسائية بعد هوايته وحبه لهذا النشاط منذ الصغر، ليفتتح بعد ذلك عدة فروع له في المملكة والكويت.

وقال مصمم الأزياء السعودي عبد لله بن زياد لـ”المواطن“، إن بداياته في تصميم الأزياء كانت بمرافقة أهله للسوق وإعطاء ملاحظات على الملابس التي يشترونها بالإضافة إلى حب التصميم وموهبته منذ القدم .

أول فرع خارج المملكة

وأضاف المصمم عبد الله: “قبل 16 عاماً افتتحت أول فرع لي في السوق الداخلي بحفر الباطن، وبعد توفيق من الله ولكثرة الطلبات التي تصلني من الكويت افتتحت أول فرع لي في الكويت وبعدها عدت للمملكة وافتتحت عدة فروع”.

طلبات من الخليج وأوربا

وأضاف ابن زايد: ولله الحمد تصلني العديد من طلبات التصميم من جميع مناطق المملكة بالإضافة إلى دول الخليج وبعض الدول الأوربية، مضيفا أنه نظم العديد من معارض الأزياء في المملكة وخارجها.

افتتاح فرع لندن

وأشار ابن زايد، إلى أنه في العام الماضي وصله طلب تصميم زي بمناسبة اليوم الوطني 89 من طالبة سعودية مبتعثة في لندن ، وبعد تصميمي لها أحببت المشاركة في احتفال السفارة السعودية في بريطانيا بمناسبة اليوم الوطني وتشرفت بمقابلة سفير خادم الحرمين الشريفين في لندن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان ، وبعد ذلك قررت افتتاح فرع لي في لندن قريباً بإذن الله .

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