مصير عمر السومة بعد إقصاء الأهلي

المواطن - محمد سمعه

تحدث السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي عن بعض الظروف الخاصة والمشاكل التي يمر بها حيث أوضح في تصريحات تلفزيونية أنه في حال لم تُحل سيضطر لمغادرة الراقي.

وكان السومة تحدث لـ برنامج “الدوري مع وليد” في وقت سابق وأكد أن الفريق يمر بمشاكل تؤثر عليه في أرض الملعب وفي حال لم تُحل سيضطر للمغادرة.

وبالفعل لا تزال الأزمات في الراقي مستمرة حيث كان آخرها الخروج من دوري أبطال آسيا 2020، كما أن الأهلي تلقى أزمة جديدة تتعلق بتغريمه من الفيفا بسبب تأخر إدارة النادي في دفع المستحقات المالية المتبقية في صفقة التعاقد مع الرأس أخضري دجانيني تافاريس من نادي سانتوس لاجونا المكسيكي.

وغرّم الفيفا، الأهلي بسبب عدم دفع إدارة الراقي المستحقات المالية المتبقية في صفقة دجانيني تافاريس وفقًا لـ الزميلة “الجزيرة”.

الأهلي مُطالب بدفع 8 ملايين و 600 ألف دولار

وسيكون الراقي مُلزمًا بدفع 7 ملايين و 500 ألف دولار أمريكي بجانب دفع مليون و 100 ألف دولار كغرامة بسبب التأخر في دفع المبلغ الأول لإدارة نادي سانتوس لاجونا المكسيكي، الذي وافق على انتقال تافاريس للراقي مسبقًا.

وستدفع إدارة الراقي باقي المستحقات مع مبلغ الغرامة ليكون المجموع 8 ملايين و 600 ألف دولار.

وفي ظل وجود هذه الأزمات، فإن عمر السومة يُفكر وبلا شك في الرحيل عن الراقي والانتقال إلى فريق آخر يُتوج بالبطولات بصورة منتظمة سواء كان في السعودية أو خارج المملكة.

الهلال والنصر يُراقبان عمر السومة

بالطبع الأمر سيكون بمثابة الخبر السار لكل من الهلال والنصر، حيث سبق وأن ذكرت تقارير صحافية أن كبيري الرياض مهتمان بضم السومة في حال اتخذ القرار النهائي بمغادرة الأهلي.

وكان مدرب الأهلي، الصربي فلادان ميلويفيتش حدد بديل السومة في حال رحيله وهو، ضم المهاجم الفاردو بن نابوهان لاعب منتخب جزر القمر ونادي النجم الأحمر الصربي.

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