مطار الملك فهد يعتذر عن انقطاع التيار ويؤكد استمرار الحركة الجوية

المواطن - الرياض

اعتذر مطار الملك فهد الدولي اليوم عن انقطاع التيار الكهربائي لفترة وجيزة مشيرًا إلى أن حركة الطيران لم تتأثر بهذا الظرف الطارئ.

وقال المطار عبر تويتر : مسافرينا الأعزاء نعتذر لكم عن انقطاع التيار الكهربائي المؤقت، والذي لم يكن له تأثير على حركة الطيران والساحة الجوية، حيث عاد التيار الكهربائي لحالته الطبيعية.

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