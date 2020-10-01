مطار الملك فهد يعتذر عن انقطاع التيار ويؤكد استمرار الحركة الجوية

المواطن - الرياض
اعتذر مطار الملك فهد الدولي اليوم عن انقطاع التيار الكهربائي لفترة وجيزة مشيرًا إلى أن حركة الطيران لم تتأثر بهذا الظرف الطارئ.
وقال المطار عبر تويتر : مسافرينا الأعزاء نعتذر لكم عن انقطاع التيار الكهربائي المؤقت، والذي لم يكن له تأثير على حركة الطيران والساحة الجوية، حيث عاد التيار الكهربائي لحالته الطبيعية.
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