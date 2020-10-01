مطالب المريسل لـ جماهير النصر قبل مواجهة بيرسبوليس

المواطن - محمد سمعه

وجّه الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل عدة مطالب لجماهير النصر، وذلك قبل مواجهة العالمي لفريق بيرسبوليس الإيراني بعد غد السبت في دور نصف النهائي لـ بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وكتب المريسل مجموعة من التغريدات عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “جمهور العالمي الغالي لدي ما أريد قوله ولست بمن يعلمكم قدر ما هي فضفضة من محب لكم ربما يصيب وربما يخطئ وقبل كل شيء لا بد أن تدرك بأن النصر لم يصل لهذه المرحلة في دوري أبطال آسيا إلا لأنه احترم منافسيه ولهذا لا بد من احترام بيرسبوليس الإيراني لا بد هذا يبدأ مني ومنك أولًا”.

الحظ العاثر يُهدد طموح العالمي

وأضاف المريسل: “لا شك أن المشجع النصراوي يثق في إمكانيات فريقه، لكن هل تستطيع تخيل أن يكون الحظ عاثرًا أمامك كما حدث مع عبدالرزاق حمدالله في مباراة الأهلي الماضية؟! كرة القدم أحيانًا لا تعطي من يعطيها للأسف ومباريات خروج المغلوب من مباراة واحدة ليست عادلة”.

ضرورة تقبل مشجع النصر لأي نتيجة

وتابع المريسل: “عليك كمشجع أن تهيئ نفسك لكل شيء حتى للخسارة فـ النصر له داعمون وإدارة ليس هدفهم تحقيق هذه البطولة فقط فإن لم تتحقق سيواصلون العمل لتحقيق غيرها وإن تحققت سيستمر العمل لتحقيق غيرها، الهدف الأساسي خلق نصر قوي ينافس على كل البطولات لهذا ثق أن هذه البطولة ليست هي الطموح فقط”.

موعد المباراة

وستُقام مباراة العالمي ضد بيرسبوليس بعد غد السبت في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة.

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