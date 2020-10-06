معتمر سوداني عن المناسك: وجدت وجوهًا ضاحكة وباسمة

المواطن - مكة المكرمة

عبر معتمر سوداني عن ما لقيه في أداء المناسك يوم أمس الاثنين، واصفًا ما وجده بأنه “وجوه ضاحكة وباسمة”.

جاء ذلك خلال تصريحات المعتمر إلى قناة الإخبارية بعد السماح بعودة العمرة تدريجيًّا بداية من يوم الأحد الماضي.

وواصلت وفود الرحمن من المعتمرين اليوم أداء مناسك العمرة في الحرم المكي بعد صدور الموافقة الكريمة على عودة العمرة تدريجيًّا وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19″، حيث أتاحت وزارة الحج والعمرة تطبيق “اعتمرنا” للراغبين بأداء العمرة.

ورفعت وزارة الحج و العمرة والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووزارة الصحة، درجة الجاهزية وكامل الاستعدادات لخدمة المعتمرين وفق أعلى معايير الجودة في تقديم الخِدْمات، إضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، واستخدام جميع الأنظمة التقنية والبرامج الإلكترونية؛ لتسهيل الإجراءات وتقديم كامل الخِدْمات بكل سرعة وإتقان، ووفرت النقابة العامة للسيارات مواقف مجانية لانتظار ووقوف سيارات المعتمرين في كل من موقف كدي لمن يرغب الدخول للمسجد الحرام من الساحة الجنوبية والغربية المقابلة لوقف الملك عبدالعزيز، وموقف الششة خلف بن داوود لمن يرغب الدخول للمسجد الحرام من الساحة الشرقية والشمالية المقابلة لمحطة باب علي.

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