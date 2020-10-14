معدل التضخم في السودان يتجاوز 212 %

المواطن - متابعة

تخطى معدل التضخم في السودان 212% لشهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 167% لشهر أغسطس الماضي.

وأرجع الجهاز المركزي للإحصاء في السودان- في بيان الثلاثاء- الارتفاع إلى زيادة أسعار بعض المجموعات الفرعية لمجموعة الأغذية والمشروبات كالخبز، الحبوب، اللبن، البيض، الزيوت، الدهون، البقوليات، الخضر والسكر، كما ارتفعت أسعار مجموعتي النقل والصحة.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان: إن معدل التضخم في المناطق الحضرية لشهر سبتمبر بلغ 176.29% مقابل 151.20% لشهر أغسطس الماضي، فيما بلغ معدل التضخم الشهري في المناطق الريفية 241.09% لشهر سبتمبر مقابل 178.67% في أغسطس الماضي.

شارك الخبر