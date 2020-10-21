معرفة رصيد فودافون مصر

الجميع يتعامل مع الهواتف المحمولة ويبحث عن شركة ممتازة مثل فودافون والعديد من العملاء تبحث عن طريقة معرفة رصيد فودافون مصر، حيث هذه المشكلة تواجه كافة عملاء شركات الاتصال.

نبذة مختصرة عن شركة فودافون مصر

شركة فودافون مصر تمتلك عدد هائل من أفراد فريق العمل، وعددهم يتخطى حاجز 6000 فرد مسئول عن خدمة عملاء الشركة.

شركة فودافون مصر تعمل على إتاحة خدمات كثيرة مثل التجوال، ويتم ذلك أثناء توقيع اتفاقات مع ما يقترب من 500 شريك.

شركاء فودافون مصر منتشرين في كافة أنحاء العالم وفي أكثر من 180 دولة، وأول شراكة كانت من حظ فريق الأهلي لكرة القدم في سنة 2002.

قامت شركة فودافون مصر بتطوير نفسها، وقامت بالمشاركة في 9 أندية تمارس رياضات مختلفة وتتمثل في: الكرة الطائرة، كرة السلة، كرة اليد.

قامت شركة فودافون مصر بمشاركة نوادي الألعاب الرياضية وتتمثل في: الطاولة، كرة المضرب، الكاراتيه، التنس، السباحة.

تعتبر شركة فودافون مصر هي الراعي الرسمي لاحتفال النادي الأهلي بالذكرى المئوية له.

تعتبر شركة فودافون مصر من أكبر شركات الاتصال في مصر وخارج مصر، حيث تضم عدد هائل من العملاء في كافة أنحاء العالم.

شركة فودافون مصر تقدم العديد من الخدمات لعملائها بصورة مستمرة، حيث هذا الأمر يجعلها في المقدمة بصورة مستمرة.

كيفية معرفة رصيد فودافون مصر

توفر الشركة لكافة عملائها خدمة الكول تون والأكواد الخاصة بجميع أنظمة المكالمات لشبكة فودافون مصر، بهدف إتاحة الفرصة لجميع العملاء للحصول على الخدمة وتوفر لهم أيضًا أكواد إلغاء الخدمة.

حتى تتمكن من معرفة رصيد فودافون مصر، يتوافر على النت أكواد تساعدك في ذلك والعديد من الخدمات الأخرى مثل: سلفني شكرًا، كلمني شكرًا، خدمة فودافون كاش، وتعتبر هذه الخدمات مجانية.

كيفية معرفة الرصيد المستلف من فودافون مصر

تعمل شركة فودافون مصر على إصدار خدمة الشحن السريع ومعرفة الرصيد المستلف من فودافون بدون زيارة فروع الشركة.

لن تضطر إلى الاتصال بفريق خدمة العملاء، حيث تعتبر هذه الخدمات متاحة للعملاء الحاليين والعملاء المستجدة أيضًا.

يتمكن العميل من التعرف على الرصيد المستلف من فودافون بصورة سريعة، ويتم ذلك بعد إتمام عملية شحن الرصيد بواسطة الكارت باتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب شحن كارت فودافون من خلال إدخال كود الشحن والرقم المسلسل أيضًا.

بعد ذلك يجب انتظار رسالة تأكيد الشحن، ومضمون هذه الرسالة القصيرة عبارة عن مبلغ الشحن والرصيد المتاح.

عند الاستعلام عن قيمة الرصيد المتاح تتمكن من الاتصال بالرقم المختصر 868، حيث يقوم فريق العمل في شركة فودافون مصر بإرسال رسالة نصية توضح قيمة الرصيد المتاح.

تتمكن من الحصول على قيمة الرصيد المتاح من خلال إدخال الكود *868*1# اتصال، ويقوم موظفي الشركة بإرسال رسالة قصيرة تشمل معلومات الرصيد.

أكواد الخدمات المتنوعة التي تقدمها شركة فودافون مصر

من خلال موقع المواطن نوضح جميع الاكواد الخاصة بشركة فودافون.

كود *505* رقم الجوال #: يمكن استخدامه في خدمة كلمني شكرًا، وتتخصص هذه الخدمة لأرقام فودافون فقط لا غير.

كود *506*: تم تخصيص هذا الكود للاستخدام في خدمة كلمني شكرًا للشبكات الأخرى.

كود الباك: هذا الكود عبارة عن رقم *888* ثم كتابة رقم الهاتف المحمول ثم كتابة رمز #.

عند الرغبة في التعرف على العروض الحديثة يجب الاتصال على رقم

إذا كنت من عملاء خدمة حكاوي فريندز وترغب في اختيار ثلاثة أرقام للنظام، يجب عليك الاتصال برقم

عند رغبة العميل في تحويل النظام الخاص به إلى أي نظام آخر، يجب عليك الاتصال على رقم

إذا اضطررت إلى التحدث مع خدمة عملاء الشركة، يجب الاتصال على الرقم المختصر 888 من المحمول، أو تتمكن من استعمال الخط الأرضي والاتصال على رقم

إذا كنت ترغب في التعرف على الأرقام التي حاولت الاتصال بك، يجب عليك طلب الكود *150#.

إذا كنت ترغب في التعرف على رقمك الخاص بك، يجب كتابة الكود *878# اتصال.

أكواد شركة فودافون مصر للتحكم في الرصيد

كود *858*: يستخدم في إتمام عملية شحن الرصيد، وتتمكن من استخدامه بالضغط على *858* الرقم المكون من 14 رقم ثم الضغط على رمز #.

بعد الاتصال بالكود ورقم الكارت يتم انتظار رسالة تأكيد الشحن وتحديد المبلغ الموجود في حسابك، ويكون الكود بديل للاتصال المتواجد بخدمة العملاء على رقم

تتمكن من استخدام كود *858* عند الرغبة في التعرف على الرصيد المستلف من فودافون.

شركة فودافون مصر تتيح خدمة رسالة الرصيد بعد الانتهاء من إجراء المكالمة، ويمكن ذلك عن طريق الاشتراك في الخدمة من خلال الاتصال بالكود *9001#.

تتمكن من الحصول على هذه الخدمة من خلال الدخول على موقع الشركة، وهذه الخدمة تتكلف قرش واحد لكل مكالمة.

كود *555# يتم استخدامه للتعرف على الرصيد المتبقي، والتعرف على وقت انتهاء العروض أيضًا.

تتمكن من استخدام كود *868*3# للاستفادة من خدمة سلفني شكرًا.

كيفية معرفة رصيد فودافون كاش

خدمة فودافون كاش هي خدمة تحويل واستقبال الأموال من خلال الهواتف داخل مصر.

تتمكن من الاشتراك في هذه الخدمة من خلال الرقم القومي لضمان حقوق الأطراف.

حتى تتمكن من تفعيل هذه الخدمة يجب الاشتراك في الخدمة، ثم تصلك رسالة بالاشتراك وتقوم بإدخال الرقم السري الذي تختاره.

حتى تتمكن من معرفة رصيدك في فودافون كاش مجانًا، يجب أن تطلب الكود *9*13#.

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