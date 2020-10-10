معلومات عن المقاومة الكهربية

المقاومة الكهربية هي أمر يحدث فيما حولنا ولكننا لا نراه كان اكتشاف المقاومة على يد بعض العلماء في بداية عام 1660 يمكنك التعرف على بعض معلومات عن المقاومة الكهربية ومعرفة العوامل التي تؤثر في المقاومة وعناصر الدائرة الكهربية.

معلومات عن المقاومة الكهربية

المقاومة الكهربية هي أمر ضروري الوجود في جميع الموصلات الكهربية فهي أحد الخصائص الموجودة في جميع الموصلات وهي عبارة عن قدرة التيار الكهربي بالمرور في مادة السلك لذا سميت مقاومة فهي يمكن تمثيلها في أن السلك يقاوم مرور التيار من خلاله فهي شبيهة بمعيقات مرور التيار الكهربي والذي هو عبارة عن إلكترونيات تلك الإعاقة تحدث في المادة وسواء كانت مادة الوصلات ما هي فهي تحتوي على مقاومة جميع الأسلاك والموصلات لديها مقاومة ولكن بنسب مختلفة.

تسمى أيضًا المقاومة باسم مقاومة أومية وهذا نظرًا لكلمة أوم والأوم أيضًا هو وحدة قياس المقاومة، ومن العوامل التي تؤثر في المقاومة هي درجة الحرارة ونوعية السلك المصنوع منه فتختلف مقاومة الأسلاك عن بعضها وكلما زادت درجة الحرارة زادت المقاومة في السلك.

وقد تم اكتشاف بعض المواد في القرن العشرين أنه عند درجة الحرارة 4 كلفن لا يوجد للأسلاك أي مقاومة لذا سميت تلك النوعيات من المواد باسم موصلات فائقة نظرًا لمونها عند درجة حرارة منخفضة محددة لا يوجد بتلم الأسلاك أي نوع من المقاومة بداخلها وينتقل التيار بدون وجود أي مقاوم له في السلك الكهربي.

عوامل تؤثر في المقاومة الكهربية

توجد الكثير من العوامل التي تؤثر في المقاومة الكهربية تلك العوامل هي:

المساحة العرضية للسلك

مع زيادة المساحة العرضية الخاص بالسلم هذا الأمر يجعل عدد الإلكترونات التي تمر وتدفق في السلك أكبر مما يؤثر بالسلب على المقاومة ويجعلها أقل.

درجة الحرارة

مع زيادة درجة الحرارة تزداد قدرة المقاومة في السلم وهذا الأمر بسبب زيادة اهتزاز الإلكترونيات بداخل السلك مع زيادة درجة الحرارة وهذا الأمر يزيد من مقاومة السلك للإلكترونيات.

نوع معدن السلك

تختلف قدرة المعادن المختلفة في المقاومة فلكل معدن نسبة مقاومة تختلف عن مقاومة المعادن الأخرى ولا يمكن تحديد ما إذا كان التأثير على المقاومة بشكل إيجابي أو سلبي فهذا يتم تحديده بحسب نوع المعدن.

طول السلك

يتناسب طول السلك مع المقاومة بشكل طردي فكلما زاد طول السلك كما زادت قدرة المقاومة والذي يؤثر على وجود الإلكترونيات.

ومن ضمن معلومات عن المقاومة الكهربية: هي العوامل التي تؤثر على المقاومة وما سبق ذكرها هي جميع العوامل التي تؤثر بشكل كبير على المقاومة الكهربية.

العناصر الرئيسية للدائرة الكهربية

مكونات أي دائرة كهربية من العناصر التالية ونذكرهم من خلال موقع المواطن.

باعث الضوء

باعث الضوء هو أحد العناصر المهمة والرئيسية التي يجب توافرها في الدائرة الكهربية فهو الذي يظهر نتائج الدائرة ونجاح مرور الكهربة فيها بشكل صحيح بدون وجود باعث الكهرباء لا تستطيع معرفة ما إذا كان هناك كهرباء بالفعل في الدائرة أم لا يمكن استخدام مصباح صغير في الدائرة لكي يكون هو المصدر الباعث للضوء.

المحاريث

المحدث هو عبارة عن سلك مجدول أو ملف ويستخدم هذا السلك في العادة في الفلاتر.

المقاوم

المقاومة هو أحد أركان الدائرة وعناصره الرئيسية فهو الذي يساعد في تنظيم مقدار فرق الجهد ومميته كما أنه ينظم التيار الكهربي أيضًا.

الترانزيستور

الترانزيستور يمكنك اعتبار المفتاح الذي يساعد في مرور التيار أو انقطاعه عن الدائرة فمن خلاله يستطيع التيار المرور في السلك أو ينقطع.

المكثف الكهربي

المكثف الكهربي يمكن القول عنه أنه بطارية تحتوي على قدرة منخفضة يمكن القول أن مهمة المكثف تتخلص في عمله كمؤقت زمني خاص بالتيار الكهربي كما أنه يعمل علي جعل الضجيج يزول كما أنه يمكن شحن المكثف مثل البطارية.

الجهاز المستخدم في قياس المقاومة

يستخدم جهاز الاوميتر في قياس المقاومة الكهربية.

يتم قياس المقاومة أما بتوصيل الجهاز على التوالي وذلك في حالة قياس مقاومة كبيرة حيث تنخفض شدة التيار وتزداد المقاومة تكون كبيرة أما في حالة توصيل الجهاز على التوازي فإنه تزداد شدة التيار وتقل المقاومة ويمكن قياس مقاومه صغيره.

كيف يعمل جهاز الاوميتر

الوظيفة الرئيسية لجهاز الافوميتر هي قياس المقاومة الكهربية الموجودة بين أسلاك التوصيل الكهربي حيث يتم تطبيق فرق جهد داخلي في جهاز الاوميتر مع وجود عدة مقاومات والسماح للتيار بالمرور في جهاز الاوميتر ويمكن قياس المقاومة بطريقة مباشرة من خلال قراءة قيمة المقاومة من على حركة العداد الميكانيكية للتيار الكهربي.

وحدة قياس المقاومة

تقاس المقاومة بوحدة الأوم نسبة إلى العالم جورج أوم حيث أنه أول من اعرفها العلاقة بين فرق الجهد الكهربي وشدة التيار والمقاومة.

قانون المقاومة الكهربية

المقاومة= فرق الجهد÷ شدة التيار.

وينص القانون على أن فرق الجهد يتناسب تناسبا طرديا مع شدة التيار المارة بين طرفي السلك.

فرق الجهد يقاس بوحدة الفولت وشدة التيار تقاس بوحدة الامبير والمقاومة تقاس بوحدة أوم.

أنواع المقاومة

المقاومة الخطية : وهي مقاومات تتناسب طرديا مع فرق الجهد داخل الدائرة الكهربية وهي نوعان مقاومة ثابتة ومقاومة رقيقة.

: وهي مقاومات تتناسب طرديا مع فرق الجهد داخل الدائرة الكهربية وهي نوعان مقاومة ثابتة ومقاومة رقيقة. المقاومة الثابتة : وسميت بهذا الاسم لان قيمتها ثابتة لا تتغير.

: وسميت بهذا الاسم لان قيمتها ثابتة لا تتغير. المقاومة المتغيرة : هي مقاومة تتغير قيمتها باستمرار يدويا من خلال الذراع ففي الجهاز.

: هي مقاومة تتغير قيمتها باستمرار يدويا من خلال الذراع ففي الجهاز. المقاومة غير الخطية: وهي مقاومة تتغير قيمتها بتغير فرق الجهد الموجود في الدائرة الكهربية ودرجة الحرارة ولا تتأثر بوجود شدة التيار.

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