معنى اسم جوانا

أسماء البنات كثيرة ومتنوعة ولذلك عند اختيار أي اسم يجب التعرف على معناه ولذلك يجب أن تتعرف على معنى اسم جوانا وصفاتها الشخصية قبل أن تقوم بتسميته إلى طفلتك الجديدة.

اسم جوانا

اسم جوانا من الأسماء الغربية التي بدأت تنتشر في الدول العربية بالفترة الأخيرة ولذلك يجب التعرف على معناها قبل إطلاقها على المولودة الجديدة من الإناث فقد يكون معني أي اسم يحمل معنى محرم في الأديان السماوية أو يحمل معنى يدل على الشرك بالله أو معنى يمكن أن يسيء للطفل حينما يكبر ولذلك يكون من الهام جدًا التعرف على مدلول الاسم قبل تسميته.

وعلى ذلك سنوضح لكم في هذا الموضوع على موقع المواطن معنى اسم جوانا وصفاتها الشخصية بالتفصيل بالإضافة إلى مدى جواز تسمية هذا الاسم لبناتنا في البلاد العربية وذلك في السطور القادمة.

معنى اسم جوانا

اسم جوانا علم مؤنث يرجع لأصل يوناني ومعناه الله كريم ولكنه يوجد له العديد من المعاني الأخرى في بعض اللغات مثل اللغة الفارسية واللغة الكردية.

وهذه المعاني تعبير عن الجمال وهو اسم من الأسماء المقدسة في الديانة المسيحية وهو يعتبر من الأسماء المشتقة من اسم يونا وهي أحد توابع المسيح وقد ورد هذا المر في الكتاب المقدس ويعتبر اسم جوانا من الأسماء التي تسمى بكثرة في بلاد الغرب.

وجد له معنى آخر فقد قيل إنه يرجع لأصل فارسي ويعني الفتاة التي تتمتع بالشباب والحيوية.

معنى اسم جوانا بعلم النفس

اسم جوانا من الأسماء التي اهتم بها علماء النفس بشكل كبير في التعرف على معناها وتوضيح مدلولها من منطلق علم النفس.

ويعد معنى اسم جوانا في علم النفس من المعاني الطيبة التي تدل على الأنهار الجارية أو الزهرة الجميلة المتفتحة أو الفتاة الجميلة وكل هذه المعاني تعد من الأشياء الطيبة التي تزيد من الطاقة الإيجابية لصاحبة هذا الاسم.

اسم جوانا في المنام

إن رؤية الإنسان لاسم جوانا في المنام قد يكون له مدلول واقعي في الحياة فرؤية الشخص لهذا الاسم في المنام قد يكون علامة على الخير والشعور بالإيجابية بالنسبة للشخص الحالم لذلك لا يوجد داعي للقلق عند رؤية اسم جوانا في المنام.

صفات حاملة اسم جوانا

من المعروف أن الاسم يكون له صفات يمكن أن تميز صاحبه وذلك وفقًا لما جاء في علم النفس وفي علم الأبراج بشكل عام ومن أهم الصفات التي يمكن أن تميز أصحاب اسم جوانا ما سنوضحه في الآتي:

جوانا فتاة تحب المال كثيرًا وتقدر قيمة الحفاظ على المال.

تتمتع بشخصية عنيدة تحب فعل ما يتواجد بعقلها وتكون لديها الإصرار الكافي على موقفها.

واثقة بحالها كثيرًا ولا يمكن أن تتأثر بآراء الآخرين.

تتمتع بشخصية مرحة وتحب الضحك.

لديها طاقة إيجابية عالية وتحب فعل كل ما هو إيجابي.

تصر على موقفها وتقبل الكثير من التحديات.

تعتبر شخصية قيادية ويمكن الاعتماد عليها في الكثير من الأمور.

تتمتع بشخصية قوية قادرة على فعل أي شيء بحياتها.

جوانا فتاة جميلة وتتمتع بالرقة والرشاقة والجمال.

تتمتع حاملة اسم جوانا بقدرتها على تحقيق طموحاتها ونجاحتها في الحياة.

هل اسم جوانا حرام

جوانا من الأسماء المحببة التي انتشرت من في فترة من الوقت ويتم إطلاقها على المواليد من الإناث ولكن يجب على الآباء قبل تسمية أي اسم أن يتأكدون من مدى اتفاقه مع تعاليم الدين الإسلامي.

ووفقًا لقول علماء الدين عن اسم جومانا ومدى صحة إطلاقه على الإناث فإنه يمكنك تسميته بكل أمان فهو لا يدل على شيء محرم في الدين الإسلامي ولا يدل على أي شيء يتعلق بالشرك بالله عز وجل

ولذلك يمكن للآباء أن يطلقون اسم جوانا على موالدهم من الإناث.

دلع اسم جوانا

يوجد الكثير من الأسماء البسيطة التي يمكن استعمالها كدلع لاسم جوانا لإطلاقه على طفلتك الصغيرة كنوع من التدليل والحب ومنها:

جوجا.

نوجي.

نونة.

نونو.

جوجو.

أسماء للبنات قريبة من اسم جوانا

إن كانت ابنتك اسمها جوانا وكنتي تريدين التعرف على اسم قريب من اسم جوانا لتسميته لمولودتك الجديدة من الإناث يمكنك تسمية هذه الأسماء التي تقترب كثيرًا من اسم جوانا ومنها:

جمانة.

جوري.

جولي.

جوليا.

جوليان.

مشاهير حاملون لاسم جوانا

هناك بعض المشاهير الذين اشتهرن في الكثير من الأعمال الفنية ولمع اسمهم في عالم الفن ممن يحملن اسم جوانا ومنهم:

الفنانة جوانا ملاح

جوانا ملاح هي مطربة لبنانية بدأت طريقها الفني منذ عام 1993 عبر مشاركتها في اسديو الفن ومن خلاله قد حصلت على الميدالية الذهبية ولها العديد من الأغاني الجميلة التي اشتهرت بها ومن بينها أغنية هتفضل في قلبي وغيرها الكثير.

جوانا نويل

جوانا نويل هي مطربة أمريكية معروفة دخلت عالم الفن لأول مرة في عام 2004 وقد شاركت في بعض الأعمال التليفزيونية الهامة ولها أيضًا الكثير من الألبومات الغنائية مما تسبب في شهرتها كثيرًا.

الممثلة جوانا كاسيدي

جوانا كاسيدي من أشهر الفنانات الأمريكيات التي حصلت على العديد من الجوائز الهامة مثل جائزة غولدن غلوب كما أنها لها العديد من الأعمال الفنية الجيدة ومنها بيلد رانر ومن ورط الأرنب روجر وغيرها الكثير.

الفنانة جوانا كريم

جوانا كريم هي مطربة عراقية معروفة ولدت في البصرة عام 1982م عملت لفترة في مجال الأزياء ثم اتجهت إلى المجال الفني ولها العديد من الأغاني المعروفة ومن بينها أغنية كل الهلا إضافة إلى العديد من الأعمال التليفزيونية الهامة التي تسببت في شهرتها كثيرًا.

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