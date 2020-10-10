معنى اسم ريتا

يعتبر اسم ريتا من الأسماء التي اشتهرت مقدمًا فنبحث عن معنى اسم ريتا نجده من الأسماء التي لها معاني جميلة وكثيرة مثل اللؤلؤة أو الشيء المرتفع العالي وهو اسم لاتيني.

ريتا من أفضل الأسماء

ولأن الاسم منتشر ومعناه جميل سيذكر لنا موقع المواطن معلومات عن هذا الاسم والفتاة التي تتسم بشخصية هذا الاسم والأشخاص المشهورين بهذا الاسم.

حكم الشرع في تسمية اسم ريتا في الإسلام

لقد حبذ الإسلام على حسن اختيار اسم المولود فلابد أن يكون اسم حسن لا يوجد فيه أي إهانة للطفل تجعل الطفل يتنمر عليه أصدقائه كأن يكون اسم الشخص على اسم يوان أو على شيء قبيح

فاسم ريتا ليس من الأسماء القبيحة أو من الأسماء التي تجعل أي شخص يتميز على صاحبها ومعنى اسم ريتا معناه اللؤلؤة ومعانيه كثيرة لا يمكن عدها ولا حصرها فمن هذه المعاني فمعناه أن صاحبة الشخصية عالية المقام ويمكن تفسيره على انه نوع غالي جدا من الأحجار الكريمة

السمات التي تتسم بها صاحبة اسم ريتا

يحمل الشخص جزء من اسمه فتجد أن الاسم إذا كان به شموخ أو علة أو رقة أو لين فستجد أن الشخص يعمل ذات المعنى لا يغير فيه شيء فتجد البنت الي تحمل نفس ذلك الاسم تجد فيها الصفات الآتية:

البنت التي تسمى باسم ريتا تجدها شخصية ذات صوت رقيق وناعم شخصية هادئة محبة للرومانسية.

تجد أيضًا الفتاة التي تحمل صفات هذا الاسم تجدها شخصية ناعمة وتتسم بالملامح الهادئة.

كما أن تجد هذه البنت تتمتع بطيبة القلب المبالغ فيها كما أنها تتمتع بالإحساس العالي.

هذه الفتاة التي تسمى بريتا تجدها تحمل نفس صفات الاسم من حيث أنها فتاة تحب مساعدة المحتاج وتسعى دائمًا إلى مساعدة وتقديم العون للآخرين فهي فتاة مقدمه على الخير.

الفتاة التي تحمل اسم ريتا فتاة حسنة المظهر تتمتع بمظهر عالي من الرقة والجمال تتميز بأنها أنيقة في لبسها وشياكتها تعرف تنسيق الألوان وتعرف التنظيم تدخل بيتها تجده منسق ومرتب بجميع الألوان المتناسقة.

صاحبة اسم ريتا تجدها فتاة أنيقة عندما تدخل مكان تجد أن انتباهك قد اشتد اتجاها من كثرة الجمال والأناقة التي بها.

حاملة اسم ريتا تجده فتاه تفهم الشيء سريعًا فهي سريعة البديهة فتاة لا تحملك وقت حتى تشرح لها الموضوع فهي فتاة ذكية جداً.

كما أن الفتاة التي تحمل اسم ريتا فتاة تسعى دائمًا للحياة والحب لا تعرف حزن أو زعل فتاة جذابة بطبعها.

الفتاة حاملة اسم ريتا فتاة تسعى إلى تحقيق هدفها حتى لو كانت طالبة تجدها تسعى لتحقيق أعلى الدرجات ولو كانت في الحياة العملية تجدها تسعى غلى تحقيق هدفها وتطوير نفسها.

عندما تتحدث مع فتاة اسمها ريتا تجدها فتاة تستطيع أن تقوم بالتحدث معك بكل ثقة كما أنها تجيد الحديث والتعبير عن الكلمات التي تريد أن توصلها لك بكل صراحة وتجيد اختيار الكلمات المؤدبة التي لا يوجد بها تجريح أو إيهانا.

لا تحب الفتاة التي تحمل اسم ريتا الحياة المنعزلة فهي فتاة اجتماعية بطبعها لها العديد من الصدقات في كل مكان.

كما انها تعشق السفر والرحلات لا تجد مكان لا تذهب إلية تحب الخروج والفسح والتنزه لا تحب المكوث في المنزل.

إذا دخلت مكان صاحبة هذا الاسم تجد المكان مليء بالفرح والسرور تجده دائمًا مبهج لا تعرف النكد أو الحزن.

كما أن صاحبة الاسم ريتا فتاة مجتهدة جداً في عملها لا تحب الكسل دائمًا ما تصل على درجات عالية جدا.

كما أن هذه الفتاة تعمل على حفظ السر عندما تحكي معها بشيء تجعل من نفسها خزنة لأسرارك فهي فتاة حافظة للسر وكاتمة له.

إذا تزوجت الفتاة صاحبة الاسم ريتا تجدها فتاة تتحمل الشغل والعناء والأعباء المنزلية دون أن تكل أو تتعب.

تتميز هذه الفتاة بالعديد من المواهب فهي فتاة تحب الفنون والرسم لديها موهبة في الموسيقى كما أن أذنها موسيقية جدًا.

هل اسم ريتا مذكور في القرآن الكريم

لم يوجد أية من الآيات الذكر الحكيم ذكر فيها اسم ريتا فيجوز تسميت الفتاة بهذا الاسم فهو اسم لا يحمل معنى حرام أو معني يفيد بالتنبذ على الفتاة.

ما معنى اسم ريتا في علم النفس

يقول علم النفس أن الشخص يأخذ شيء من اسمه فالاسم يؤثر في نفسية الشخص فلذلك يعتبر اسم ريتا من الأسماء المستحب تسميتها للفتاة لأنه معناه جميل فكل معاني الاسم تحمل الصفات الحميدة.

اسم ريتا بالإنجليزية

يعتبر اسم ريتا من الأسماء المشهورة جداً عند الأجانب فهي من الأسماء المستحب تسميتها هناك نظرًا لأن الاسم خفيف في النطق والكلام فهو يكتب Reta أو Rita ومعناة اللولؤ الجميل، لذلك يبحث الأمهات عند دلع لبنتها التي قامت بتسميتها ريتا كتغيير للاسم وتدليل لها ومن هذه الأسماء التي يمكن استخدامها في الدلع الأسماء الآتية:

من الممكن أن تنادي الم على البنت بدلع ريري أو أن تقوم بدلعها روتي.

من الممكن أن تقوم بدلعها ريوري.

اسم ريتا في الحلم

ماذا لو حلمت السيدة أو الفتاة أو الرجل المتزوج أو الأعزب باسم ريتا في المنام ما تفسير هذا الحلم كان تفسير الحلم يؤول بالخير للرائي لأن معناها المكانة العالية المرتفعة.

أو أن يكون معني تفسير الحلم هو حصول الشخص على مناة وتحقيق هدفه.

مشاهير يحملون اسم ريتا

ريتا سليمان مغنية تحمل الجنسية اللبنانية.

ريتا اورا: ممثلة اجنبية ومغنية وممثلة.

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