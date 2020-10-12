معنى اسم سيلين

يعد معنى اسم سيلين من المعاني اليونانية القديمة والذي انتشر منذ القدم وأحب العرب التسمية بذلك الاسم لما له من معاني جميلة ويدل على الفخامة والعظمة ومحبب لدى الفتيات.

معنى اسم سيلين في اللغة العربية

من خلال موقع المواطن يمكن التعرف على معنى سيلين بالتفصيل حيث أنه عندما نقوم بالبحث في القاموس المعجم اللغوي عن معنى ذلك الاسم فإننا نجد أنه يدل على المكان الذي تسيل منه المياه أو تنحدر منه ليصل لوجهته.

كما قد تم إطلاق ذلك الاسم على ما يتوج به رأس المرأة من تيجان مزينة وجميلة وقد أطلق العرب قديمًا علة ماء الذهب الذي يتم تزيين به كسوة الكعبة المشرفة اسم سيلين لذا فقد اعتقد العرب أن ذلك الاسم له قداسة وشرف عظيم فأحبوه وسموا بناتهم به.

معنى اسم سيلين في اللغة اليونانية

قديمًا أحب اليونانيون أن يتسمى البنات عندهم باسم سيلين حيث اعتقدوا أنه من الأسماء المرضية للإله الذي كانوا يعبدونه وهو إله القمر والذي كان معتقدهم أنه بالتسمية باسمه ستحل عليهم الخير والنور والنصر في المعارك.

وعند البحث في أصل الاسم باليونانية فإننا نحصل على أنه يدل على لونا الرمان وهذه كلمة يونانية قديمة معانها أن القمر يظهر بشكل منتظم ولا ينقطع أبدًا.

من أجل قداسة هذا الاسم عند اليونانيون فقد أحب الآباء أن يسموا بناتهم الجدد بذلك الاسم وكان هذا هو السبب وراء انتشار ذلك الاسم قديمًا.

معنى اسم سيلين في اللغة التركية

اختلف الأتراك في تفسير معنى سيلين لكن رجح البعض على أنه يأتي بمعنى صب الماء من إناء مليء إلى إناء فارغ وأيضًا أحب الأتراك ذلك الاسم حتى اعتقد البعض من كثرة انتشار ذلك الاسم عندهم أن أصله تركي وهذا غير صحيح فأصله يوناني.

ما هو حكم الشرع في التسمية بسيلين

نظرًا لأن معنى اسم سيلين في اللغة العربية لا يحمل في مجمله أي شيء يعيبه أو أي معنًا يسيء التسمية به فإن الشرع لا يقف ضد المصلحة فحب الناس للتسمية بذلك الاسم وكثرة من تسموا به دليل قاطع على جمال معناه وصفاته.

وبهذا فإن الشريعة الإسلامية لا تحرم أن يسمي أحدًا ابنته باسم سيلين فهو اسم جميل ومعانيه رائعة ولا يوجد ما يعيبه ولا حرج في التسمية به.

صفات حاملة اسم سيلين

معنى اسم سيلين تتميز صاحبته بالعديد من الصفات الجميلة والرائعة والتي تتسم بها عن غيرها والتي منها ما يلي:

سيلين فتاة على قدر عالي من الجمال والإشراق ولها طله جذابة تجبر الجميع بالنظر إليها.

شخصيتها قوية جدًا ولا يمكن كسرها أو إخضاعها لشيء لا ترغب فيه.

من أهم صفاتها الكرم الشديد واحترام الغير مهما كان سواءً صغيرًا أو كبيرًا.

تكره الكذب بشدة ولا يمكنها أن تكذب مهمًا كانت تكلفة ذلك الكذب عندها.

مستعدة لتحمل نتائج أفعالها وتصرفاتها وهذا لأنها فتاة شجاعة لأبعد ما يمكن تخيله.

الرياضة جزء من حياتها وتحب أن تمارس رياضة بعينها وتتفوق فيها وتحقق بطولات.

ما يوترها هو المستقبل فهي دائمًا تخاف مما هو آتي ولكنها مؤمنة بالله والقدر.

محافظة جدًا على وقتها وتحب أن تؤدي عملها في الوقت الذي تحدده لذلك العمل.

تحب دائمًا أن تشغل نفسها بالتحدث مع أصدقائها وأفراد عائلتها فهي تكره الوحدة كثيرًا.

بعض الأسماء المشابهة لاسم سيلين

يحب البعض أن يسمي باسم قريب من معنى سيلين وبخاصة لو عنده أكثر من مولودة أنثى أو توأم فيفضل عندها أن يكون الاسمين أقرب لبعضهم بحيث تكون سهلة في النطق والمعنى ومن تلك الأسماء القريبة من اسم سيلين ما يلي:

لتسمية باسم سيلا وهو قريب الشبه بسيلين وكذلك اسم أسيل.

أيضًا التسمية باسم سيرين والذي يعتقد البعض أنه سيلين لكنه قريب من النطق به.

بينما أسيل واسم ألين تكون مشابهة ولكن يتضح الفرق بينهم وبين اسم سيلين.

أفضل طريقة لكتابة اسم سيلين باللغة الانجليزية

يمكن الكتابة باللغة الانجليزية لاسم سيلين بأكثر من شكل وكلهم يعطوا نفس النطق للاسم بشكل صحيح ومن تلك الطرق في كتابة ذلك الاسم ما يلي

الكتابة بتلك الطريقة Ceilen وأيضًا من الممكن أن تكتب هكذا celeen أو بتلك الصورة celien.

ما هو دلع اسم سيلين

اسم الدلع دائمًا يكون للطفل وبخاصة من أهله وأقاربه واسم الدلع يجعل الطفل أو الشخص أكثر قربًا من الشخص الذي يناديه ويحب الأهل وبخاصة الأب والأم أن يختاروا لأبنائهم أسماء دلع مميزة وجميلة حتى ينادوه بها.

ونجد أن اسم سيلين من الأسماء التي لها أكثر من اسم دلع وهذا ما يجعله اسمًا مميزا ومرغوبًا في التسمية به على خلاف أسماء بنات أخرى لذلك يمكن للأهل أن ينادوا سيلين بواحد من أسماء الدلع التالية

اسم سيلا وأيضًا اسم الدلع سيلي ومن الممكن إطلاق اسم سولا كاسم دلع أو حتى اسم سيلينا أو اسم سين.

بعض المشاهير التي تحمل اسم سيلين

يوجد العديد من المشاهير في الوطن العربي والغربي الذين تسموا بذلك الاسم ومن ذلك ما يلي

المغنية المشهورة سيلين ديون وهي من أصول كندية والتي تتميز بجمال صوتها وعزوبته ومن أشهر ما غنت الأغنية التي قامت بأدائها في فيلم الجميلة والوحش والتي نالت على إثرها العديد من الجوائز كما أنها قد تزوجت أحد رجال الأعمال وانتقلت لسويسرا.

سيلين شكرجي: وهي فنانة تركية الأصل بدأت التمثيل من صغرها وقد أخذت بطولة مسلسل عروسات هاربات وقد أبدعت بالتمثيل فيه وحقق نجاحًا كبيرًا.

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