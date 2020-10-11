معنى اسم فريال

أسماء الأبناء من أهم الاختيارات التي يحددها الآباء، ويتساءل البعض عن معنى اسم فريال فهو من الأسماء المميزة وذات صفات جميلة.

ما هو معنى اسم فريال

اسم فريال من الأسماء القديمة التي اختفت وظهرت مرة أخرى، لذلك يريد الكثير التعرف على معنى اسم فريال ولما تحمله من جمال المعنى وصفاته.

يتكون اسم فريال من جزئيين هما (فر) (ريال) ومعنى الجزء الأول (فر) فهو معناه الجمال والرقة والبهجة وارتفاع مكانة شخص بين الناس.

أما الجزء الثاني (ريال) فمعناه هو الرقبة الطويلة.

فإذا جمع الجزئيين فتحمل معنى واحد وهو المرأة الجميلة الجذاب ذات الرقبة الطويلة.

ويحمل اسم فريال معنى آخر وهو فتاة شكورة وصبورة على تحمل المتاعب الحياة، أو فتاة شجاعة تواجه المشاكل والصعوبات بكل قوة.

فريال تعني الزوجة الحنونة المثالية التي تعمل أولادها المثالية في التعامل.

صاحبة الاسم تكون فتاة نشيطة وتحب متعاونة الآخرين.

صاحبة اسم فريال لديها مواهب كثيرة مثل (القراءة والسفر والهدوء).

ملحوظة: لكل الأسماء معاني كثيرة فمثلاً له معاني في القرآن ومعاني في علم النفس ومعاني فرنسية ومعاني عربية وهكذا.

معنى اسم فريال في القرآن

اسم فريال يحمل معاني جميلة ولكنه لم يذكر في القرآن الكريم ولا في أي أحاديث نبوية ولا ذكر أنه حرام ولا مستحب فيمكن تسميته لأي فتاة.

معنى اسم فريال في علم النفس

من خلال موقع المواطن نوضح معني اسم فريال، حيث أنه من الأفضل معرفة أسماء الأولاد قبل تسمية الاسم لأنه ممكن يكون الاسم جميل ولكنه يحمل معنى غير مقبول به.

فمعنى الاسم يؤثر على شخصية الطفل بشكل إيجابي أو سلبي لذلك من الأفضل الاهتمام بمعنى اسم الطفل فيل الاسم ذاته.

فمعنى الاسم في علم النفس هو المرأة الجميلة ذات الرقبة الطويلة وهذا المعنى يعطي ثقة بالنفس لذلك فصاحبة اسم فريال تتكون فيها صفات هائلة امرأة جميلة جذابة قادرة على تحمل الصعوبات والمشاكل وقادرة على مواجهتها وحلها وتعطيها ثقة في نفسها مما يجعلها تعتمد على عقلها في حل مشاكلها ومشاكل الآخرين دون الانتظار من أحد في حلها.

معنى اسم فريال في الحلم أو المنام

في معظم الأوقات يعتبر الأسماء لها معنى في الحلم فما فهو معنى اسم فريال في الحلم.

في حالة رؤية اسم فريال أو سماع اسم فريال في الحلم للبنت فمعناه أن الله تعالى يرزقها بزوج صالح وهذا ما فسره علماء تفسير الأحلام.

في حالة رؤية الولد اسم فريال أو سماع الاسم في المنام فإن الله تعالى يبشره بزوجه صالحه تكون له سنداً في هذه الحياة وتشاركه كل حياته.

أما في حالة الزوج كان متزوج فإن الله سيرزقك بذرية صالحة مباركة وتكون أنثى.

وإما في حالة ان البنت متزوجة فمعناه أن الله تعالى يبشرها بالحمل وتكون ذرية صالحة.

دلع اسم فريال Ferial

معظم الأمهات تحب تدلع أولادها فما هو دلع اسم فريال ويختلف الدلع من طريقة أم لأخر على حسب ما يتناسب مع طفلها وعلى حسب حبها للاسم.

فيفي.

فوفا.

ريري.

رورو.

رولا.

لولو.

لالا.

لوله.

رينو.

فافي.

فيرو.

فريولة.

أهم المشاهير الذين يسمون باسم فريال

فريال صالح تقدم برامج (التوك شو) وهي فنانة مصرية تعمل في مواقع التليفزيون حيث قدمت هذا البرنامج فحصل على نسبة كبيرة من المشاهد فأقامت عنده برنامج اخترنا لك.

فريال يوسف ممثلة مشهورة تعمل بالتمثيل في مصر وهي من أصل تونسي وعملت بالتمثيل منذ الصغر وصارت فنانة كبيرة لها شهرتها بين الممثلين وشاركت بعد ذلك في الفوازير الرمضانية.

صفات اسم فريال أو صفات الشخصية التي تحمل الاسم

هو اسم فارسي في الأصل تعني (حسنة العنق).

شخصية شديدة وعنيفة على من يأخذ حقها أو يتعدى عليها.

صاحبة الاسم فيها طاقة تتعب نفسها من أجل الآخرين ذات طاقة عالية.

عنيدة جداً ولا تسمح للآخرين بإبداء رأيهم.

تتصرف بسلوك مميزة في كل المواقف.

تسعد الآخرين بتصرفاته وإبداعاته الجميلة لكي ترى الابتسامة على وجه الآخرين.

تجب كثرة القراءة والتعلم لكي يكون لها هدف بالحياة.

تحب الاعتماد على الذات في كل مسؤوليتها وأمور أهلها.

جميلة ذات روح عالية تتميز بخفة الدم تعطي للمكان الذي تتواجد فيه روح وحيوية

لا تتكلم كثيراً تتكلم عند الحاجة فقط.

لها طبع خاص كتومه هادئة لا تحب المشاكل.

تحب العلاقات والمشاركات الاجتماعية.

رشيقة خفيفة الحركة تتميز بالحيوية والرشاقة.

شعر كتب في اسم فريال

كيف أوصفك وأنت الحسن يباريك

أكيد إنتِ فخورة بروعة الوجدان

ممكن يمدحك حرفي وجوا القلب

أخــــــــــــــــــبــــــــــــيـــــــــــك

ثناء اسمك وطبعك يمدحه أزمان

أثمن الأشياء عندي صورة اسمك

جوا برواز الوله جوا المشاعر

صورتك لؤلؤ ويلمع جوا رسمك

بابتسام روعتك فيها الخواطر

اسم فريال في قاموس معاني الأسماء

(فريال): هو اسم مؤنث أصله فارسي ويعني قراءته بفتح الفاء في الأصل فتنطق فـَريال

فَر يعني نور أو جمال أو مكانة.

يال تعني ذيل طويل.

فالأصل في المعنى يصير حسنة الجيد أو الغنج الجميل.

ولكن في الأسماء الشائعة تنطق بكسر الفاء.

هل اسم فريال يليق مع اسم إناث واسم ذكور

في الأغلبية هو اسم للإناث ولكن في بعض الدول الغير إسلامية ممكن يكون اسم ولد مثل دول الهند والباكستان ودول أخرى.

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