معنى اسم نسرين

اسم نسرين من السماء القديمة ومازال الناس يطلقون الاسم على بناتهن فإذا قمت بالبحث عن معنى اسم نسرين ستجد العطر الذي يفوح من الزهور في فصل الربيع وينشر الرائحة العطرة.

اسم نسرين

يعتبر معنى اسم نسرين الورد العطر الذي يفوح، لا يوجد شك بأن اسم نسرين اسم رقيق ولكن صاحبة هذا الاسم تتميز بالمزايا والعيوب وسيذكر لنا موقع المواطن مزايا وعيوب هذه الشخصية وسمات الفتاة التي تحمل اسم سيرين.

معلومات عن اسم نسرين

يعتبر اسم نسرين من الأسماء الجميلة المنتشرة التي مهما مر عليها الزمن لا يختفي بل بالعكس أنه ما زال محتفظ بمكانته من وسط الأسماء.

حتى الأسماء الجديدة التي ظهرت لم تستطيع أن تأخذ مكانه.

فما زال يسعى الآباء إلى تسمية أبنائهم بهذا الاسم.

أصول اسم نسرين

قد تظن أن الاسم عربي في محتواه لأن كل البلاد العربية يطلقون هذا الاسم على أحد أبنائهم فهو اسم متداول ومنتشر بصورة رهيبة ولكن الأصل هو أن هذا الاسم فارسي وأعجمي.

سمات الفتاة التي تحمل اسم نسرين

رغم التطور إلا أن لهذا الاسم تأثير قوى على كل فتاة تحمل اسم سيرين فلا تجد هذا الاسم على فتاة ليست بجميلة أو فتاة لا تتميز بالذكاء.

فكل فتاة تحمل هذا الاسم تتميز بهذه الصفات ومن هذه الصفات:

تجد أن الفتاة التي تحمل اسم نسرين فتاة ذات قلب طيب يمتاز باللين فما حولها يحبونها بسبب حنانها الزائد وخوفها على من حولها.

تجد صاحبة اسم نسرين تتميز بالرقة والشياكة والأناقة تجد في ملابسها شيء من الجمال يجذبك فلبساها دائم الاحتشام إلى جانب الأناقة التي بها.

كل فتاة تحمل هذا الاسم تجدها فتاة تحب الصدقات وأصدقائها يحبونها والسبب في ذلك هو وفائها وإخلاصها الشديد لهم فهي مثال لحفظ السر ومثال لحفظ أصدقائها في غيبتهم وأنها لا تفشي سر لهم أبداً.

كما تتميز الفتاة التي تحمل اسم نسرين بأنها فتاة كريمة جدا على من حولها لا تبخل عليهم بأي شيء سواء كانت مادي أو أي عاطفة من ناحية من حولها تمتاز بالرقة والهدوء.

صاحبة اسم نسرين فتاة يعشقها والديها فهي فتاة تحب والديها جدا وتسعى دائمًا لإرضائهم فتاة تتمنى من الله رضا والديها دائمًا ما تدعو لهم وتحرص على السؤال عنهم دائمًا تسعى للنجاح من أجل أن تفرح والديها.

تتميز صاحبة هذا الاسم بالذكاء والقدرة على فهم الأمور رغم صغر سنها.

تحب الفتاة المغامرة والسفر والرحلات تجد من تحمل اسم سيرين تجدها فتاة عندها المعلومات العامة عن السفر عاشقة للترحال.

كل فتاة تحمل اسم سيرين فتاة جذابة عندما تدخل في مكان معين تجد أنها قد بهرت من حولها بجمالها وملامحها النقية تتميز بالقوام الممشوق الناعم.

ملامح وجهها رقيق وناعم فهي ذات عيون سمراء واسعة.

عيوب الفتاة التي تحمل اسم نسرين

الفتاة التي تحمل اسم نسرين زي مالها مميزات يوجد بها عيوب فلا يوجد فتاة كاملة كل إنسان به العيوب ومن عيوب نسرين:

هذه الفتاة بها نسبة مكر وخبث في قلبها فهي دائمة الغيرة ممن حولها وتنتقد الذي أمامها بطريقة لإذعة وتحرج من حولها بكلمات ومن الممكن أن يكون أنها لا تجيد تزويق الكلام وعلى الرغم من هذا العيب إلا أنه قد يكون نابع من طيبة قلبها.

كما أن من عيوب حاملة الاسم نسرين أنها إذا تعرضت للظلم لا تسكت أبداً وتقوم بأخذ حقها وهذا لا يعتبر عيب فانتقامك من الشخص الذي ظلمك هذا حقك ولكن التفكير ففكرة الانتقام هو في حد ذاته عيب.

من ضمن عيوب الفتاة التي تحمل اسم سيرين غنها فتاة غير ساعية لتحقيق أهدافها فهي دائمًا ما تؤجل عملها وتؤجل مشارعها المستقبلية بسبب الكسل ممكن أن تراها في كل عام هي نفسها دون أن تجد هدف واحد قد سعت له.

نسرين والدلع الذي يماثلها

كل أم أو أب قاموا بتسمية بنتهم نسرين تجدهم ما يبحثون عن دلع لاسم بنتهم كنوع من أنواع الترفيه والفكاهة والمكافأة إذا فعلت شيء حسن.

فدلع البنات وخاصة من أبوها يعطيها شعور بالأمان والحب ويجعل قلبها عامر بالسعادة.

من الممكن أن يطلق البوين دلع نوسة على اسم نسرين كنوع من الأسماء الخفيفة.

أو أن يطلقون اسم الدلع سوسو على الفتاة التي تحمل اسم نسرين كنوع من أنواع الحب.

وهناك من يطلق اسم ريري على الفتاة التي اسمها نسرين كنوع من أنواع الدلع.

وهناك اسم نونو دلع لاسم نسرين وهو دلع خفيف للفتاة.

ما هو اسم نسرين بالإنجليزي

اسم نسرين من الأسماء المحظوظة في الكتابة حيث يمكن كتابة الاسم بأكثر من طريقة وينطق نطق واحد غير اللغة العربية الذي يكتب بطريقة واحدة وينطق بطريقة واحدة ومن هذه الكتابات مثل:

NISREEN.

.NESREEN

NASRIN.

NESRIN.

حكم الشرع في تسمية المولودة باسم نسرين

لم يعترض الشرع على الاسم ما دام لم يجد فيه شيء من الكراهية أو التنمر على البنت أو حتى يجد فيه شيء يخالف تعاليم الدين الإسلامي يكون معناه شيء من العبودية أو شيء من الكفر بالله.

فمعناه واضح وصريح هو رائحة العطر التي تنبعث من الزهور في فصل الربيع.

فمعنا هنا دقيق وليس به أي عيب.

لذلك لا داعي من تسمية هذا الاسم ومناداة الطفلة بها.

هل ذكر هذا الاسم في القرآن

لا لم يرد ذكر هذا اسم في القرآن فهو من السماء الدنيوية.

شارك الخبر