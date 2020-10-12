مفاجأة جديدة من إدارة النصر للجماهير

المواطن - محمد سمعه

أرسلت وزارة الرياضة وفي وقت سابق، تنبيهًا مهمًا لأندية الهلال والنصر والأهلي والوحدة التي تشارك في نسخة 2021 من دوري أبطال آسيا بحل القضايا والالتزامات المالية التي ورائها وذلك للحصول على الرخصة الآسيوية.

واستجابت إدارة العالمي سريعًا حيث أنهت الإدارة شروط الحصول على الرخصة الآسيوية من أجل المشاركة بـ دوري أبطال آسيا 2021 وفقًا لـ صحيفة “الرياضية”.

سرعة إنهاء الرخصة يُساعد النصر على التركيز فيما هو مقبل

ويأتي هذا الأمر من أجل التركيز على المنافسة في بطولات الموسم الجديد وهي دوري محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك ودوري أبطال آسيا.

تعليق وليد الفراج على تنبيه وزارة الرياضة

وقال وليد الفراج في وقت سابق إن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة طالب الأندية الأربعة بغلق كافة القضايا الخاصة مع سداد كافة الالتزامات المالية قبل نهاية الأسبوع الحالي وإلا فإن رئيس النادي ومجلس إدارته سيضطرون لدفعها من نفقتهم الخاصة وذلك لغلق هذه القضايا.

وأكد الفراج أن وزارة الرياضة لن تُقدم أي دعم استثنائي لأي نادٍ، كما نبهت الأندية إلى ضرورة عدم تكرار الأسباب والأخطاء السابقة التي أدت لوضع النادي في أزمة ديون وإلا فإن مجلس الإدارة في النادي هو من سيتولى سداد الديون ووزارة الرياضة لن يكون لها علاقة.

شارك الخبر