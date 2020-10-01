مفاجأة سارة تنتظر جماهير النصر بعد نهاية مشاركته الآسيوية

المواطن - محمد سمعه

يعيش الفريق الكروي الأول بنادي النصر حاليًا أفضل فتراته الفنية، وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، حيث نجح في التأهل إلى الدور نصف النهائي، لمواجهة فريق بيرسبوليس الإيراني.

ومن المنتظر إعلان شركة “الوسائل” عن حصول فريق العالمي على ملعب جامعة الملك سعود خلال الفترة المقبلة وفقًا لـ الزميلة “الشرق الأوسط”.

وسيتم الإعلان عن الأمر عقب مشاركة العالمي الآسيوية في بطولة دوري الأبطال.

النصر عانى من التنقل بين الملاعب

وسيكون الأمر بمثابة الخبر السار لجماهير العالمي، حيث عانى النصر في بعض الفترات من التنقل إلى ملاعب بعيدة لخوض مبارياته، وذلك بسبب الصيانة التي كانت تتم في ملعبي الملك فهد الدولي والملز في الرياض.

وبدأت أعمال تسليم ملعب الجامعة، التابع لجامعة الملك سعود، من المستثمر السابق لإدارة الجامعة، وذلك وفق اشتراطات ومواصفات الجامعة.

وذكر الحساب الرسمي لـ قناة “الإخبارية رياضة” عبر “تويتر” أن المستثمر السابق وهو شركة صلة الرياضية تعمل حاليًّا على تنفيذ أعمال تسليم الملعب لإدارة الجامعة.

ويتطلب الأمر إعادة الملعب إلى حالة الاستلام الأولى وفق اشتراطات جامعة الملك سعود الحالية وذلك بعد انتهاء فترة التعاقد بين الطرفين.

موعد مباراة العالمي وبيرسبوليس

وكان النصر تمكن من الوصول إلى دور نصف النهائي بـ دوري أبطال آسيا ليواجه فريق بيرسبوليس الإيراني بعد غد السبت في دور نصف النهائي في البطولة الآسيوية المجمعة المقامة حاليًا في قطر.

وستنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “جاسم بن حمد” في نادي السد بالعاصمة القطرية الدوحة.

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