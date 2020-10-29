مفاجأة سارة لـ فيتوريا والنصر قبل مواجهة الشباب

المواطن - محمد سمعه

تلقى المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ النصر، مفاجأة سارة، وذلك أثناء تحضيرات أصفر العاصمة لمواجهة جاره الشباب يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سلطان الغنام يُعزز صفوف النصر قبل مواجهة الشباب

وذكر الإعلامي علي العنزي عبر حسابه في “تويتر” اليوم الخميس أن اللاعب سلطان الغنام ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بـ العالمي، شارك في تدريبات فريقه مساء اليوم بعد شفائه من الإصابة.

وقدم سلطان الغنام أداءً أكثر من رائع مع العالمي في نسخة دوري أبطال آسيا 2020، وأُصيب في مباراة بيرسبوليس الإيراني التي أُقيمت يوم 3 أكتوبر الجاري في دور الـ4 بالبطولة الآسيوية حيث غادر المباراة متأثرًا بإصابته.

متحدث العالمي يستفز جماهير الهلال

وفي سياق آخر، استفز سعود الصرامي المتحدث باسم نادي النصر، جماهير الهلال وذلك بعد حديثه عن رحيل اللاعب النيجيري أحمد موسى عن صفوف أصفر العاصمة مؤخرًا.

وكان النصر أعلن يوم 26 أكتوبر الجاري، رحيل موسى عن العالمي، وذلك بعد خروجه من قائمة الفريق الكروي الأول للموسم الجديد 2020/2021.

وكتب الصرامي عبر حسابه الرسمي في “تويتر” قائلًا: “يبدو أن جمهور الهلال، صار المُعد الأول لـ البرامج الرياضية، مخالصة أحمد موسى النظامية صارت المحور الأول والحديث الذي لا يتوقف، للهروب من فوز النصر بملعب محيط الرعب، فـ الكلام عنه يستفز القوة الزرقاء، على فكرة موسى ليس المحترف الوحيد الذي غادر في الميركاتو الصيفي”.

شارك الخبر