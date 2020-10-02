مفاجأة سارة من مدرب منتخب مصر لـ حسين الشحات

المواطن - محمد سمعه

أرسل المصري حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، رسالة سارة إلى حسين الشحات لاعب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري، وذلك حول عودته لمنتخب الفراعنة بالفترة المقبلة.

وتحدث البدري في تصريحات تلفزيونية مشيرًا إلى أن الشحات لاعب الأهلي في حساباته، وقد يشارك مع المنتخب المصري بالفترة المقبلة، ومضيفًا أنه سعيد بمشاركة اللاعب مع المارد الأحمر بعد شفائه من العملية الجراحية التي خضع لها في الفتاق.

حسين الشحات يتألق أمام الترسانة:

وكان الشحات شارك في مباراة الأهلي والترسانة التي أُقيمت في دور الـ16 ببطولة كأس مصر أول أمس الأربعاء وصنع الهدف الثاني الذي أحرزه اللاعب النيجيري جونيور أجايي.

يذكر أن الشحات كان انضم إلى الأهلي المصري في عام 2019 قادمًا من نادي العين الإماراتي.

وكان حسين الشحات حقق المركز الثاني مع نادي العين ببطولة كأس العالم للأندية عام 2018 التي أُقيمت في الإمارات، حيث خسر العين في المباراة النهائية من نادي ريال مدريد الإسباني.

الأهلي المصري يتعاقد مع موسيماني خلفًا لـ فايلر:

وفي سياق آخر، نجح الأهلي المصري في التعاقد مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتدريب الفريق الكروي الأول بالمارد الأحمر خلفًا للمدرب السويسري رينيه فايلر.

وكان موسيماني استقال من تدريب نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي قبل السفر إلى مصر لتوقيع عقود تدريبه لـ الأهلي مع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

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