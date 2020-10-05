مفحط الطائف في قبضة الأمن.. قاد بسرعة جنونية ونشر المقاطع

المواطن - الرياض
نجحت الفرق المرورية بالطائف في القبض على مفحط قاد بسرعة جنونية، معرضًا حياة الآخرين وحياته للخطر، ونشر المقاطع عبر مواقع التواصل.
وقالت الإدارة العامة للمرور: مرور محافظة الطائف يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود بسرعة عالية ويمارس التفحيط، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية؛ لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
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