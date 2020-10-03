مقاتلات بلاك هوك تكافح حرائق الغابات في كاليفورنيا

المواطن - متابعة

شاركت المروحيات العسكرية من طراز بلاك هوك التابعة للحرس الوطني الأمريكي في مكافحة حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا.

وقد ألقت المروحيات أكثر من 52000 غالون من الماء لإخماد الحرائق خلال أقل من أسبوعين.

وتسببت الحرائق حتى الآن بمصرع 3 أشخاص واشتعال النيران بمصانع للنبيذ وإجلاء عشرات الآلاف في ظل توقعات بأن يعيق الطقس الحار والجاف جهود السيطرة على النيران.

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