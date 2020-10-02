مقارنة بين القيمة المضافة وضريبة التصرفات العقارية فيما يتعلق بالمبيعات العقارية

المواطن - الرياض

نشرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، مقارنة بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة التصرفات العقارية فيما يتعلق بالمبيعات العقارية.

وجاءت أبرز الفروق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة التصرفات العقارية فيما يتعلق بالمبيعات العقارية كما يلي:

موعد تطبيق ضريبة التصرفات العقارية؟

ومن المقرر أن تبدأ الهيئة العامة للزكاة والدخل تطبيق ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% على التوريدات العقارية اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الرابع من أكتوبر مع إعفاء كافة التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% تنفيذًا للأمر الملكي الكريم.

ما هي ضريبة التصرفات العقارية ؟

هي ضريبة تفرض على أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية.

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