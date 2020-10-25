مقتل 8 أطفال بالرصاص والسواطير في هجوم على مدرسة بالكاميرون

المواطن - متابعة

لقي ثمانية أطفال أمس السبت، مصرعهم، في هجوم دموي استهدف مدرسة في كومبا في جنوب غرب الكاميرون.

وأصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بيانا بشأن الحادث قال فيه إن الأطفال الثمانية قتلوا إما بالرصاص وإما طعناً بالسواطير، إضافة إلى إصابة 12 آخرين.

وحمل المسؤولون الانفصاليين الذين يسعون إلى إقامة دولة مستقلة في غرب البلاد المسؤولية عن الهجوم.

وسبق أن اتهمت الحكومة العام الماضي الانفصاليين بقتل عشرات التلاميذ، لكنهم نفوا مسؤوليتهم عن ذلك.

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