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مكة المكرمة وينبع تسجلان أعلى درجة حرارة.. غدًا
أمطار رعدية ورياح نشطة بعدة مناطق

مكة المكرمة وينبع تسجلان أعلى درجة حرارة.. غدًا

2020/10/07
الساعة 7:56 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مكة المكرمة وينبع تسجلان أعلى درجة حرارة.. غدًا
المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يتوقع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية، غدًا الخميس.

أما عن الرياح على البحر الأحمر فهي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-38 كم في الساعة، أما على الخليج العربي فالرياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم في الساعة، وعن درجات الحرارة المتوقعة فتسجل مكة المكرمة وينبع 41 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة غدًا، بينما تسجل أبها 15 كأقل درجة حرارة غدًا.


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