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مكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ59 حالة وإجمالي الوفيات بالمملكة 5078
الحالات الحرجة 839 وإجمالي المتعافين 326339

مكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ59 حالة وإجمالي الوفيات بالمملكة 5078

2020/10/13
الساعة 3:50 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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مكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ59 حالة وإجمالي الوفيات بالمملكة 5078
المواطن - الرياض
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1 عدد الحالات النشطة
2 توزيع إصابات كورونا الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (500) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (326339) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (8663) حالة من بينها (839) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (340089) حالة، توفي منهم (5078) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (474) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ مكة المكرمة 59، المدينة المنورة 58، ينبع 37، الهفوف 29، الرياض 29، حائل 25، الدمام 20، نجران 12، المبرز 11، المخواة 11، جازان 11، عرعر 11، أبها 8، النعيرية 8.

كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية كما يلي:

إصابات كورونا الجديدة


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