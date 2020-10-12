مكة تسجل أعلى درجات الحرارة غدًا

المواطن - الرياض

من المتوقع أن تسجل مكة المكرمة أعلى درجات الحرارة غدًا عند 42 مئوية فيما تسجل جدة 41 درجة.

درجات الحرارة غدًا

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا فستكون 35 في المدينة المنورة، الرياض 32، الدمام 34، تبوك 34، بينما تسجل أبها أدنى درجة حرارة صغرى متوقعة عند 13 مئوية.

حالة الطقس غدًا

وتوقعت الأرصاد أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، وسماء غائمة جزئيًا على شرق وشمال المملكة تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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