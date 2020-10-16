ملكة جمال المغرب في مصب نيران المصريات

المواطن - متابعة

أثارت ملكة جمال المغرب إبتسام مومني، غضب المصريات، بعد تطاولها عليهن، ووصفتهن بـ”الرجال”، وذلك دفاعًا عن مواطنها الفنان سعد لمجرد، الذي تعرّض لحملة هجوم كبيرة من قبل فتيات مصر، بعد إعلان تفاصيل حفل جديد له على مسرح كايرو شو؛ وذلك لاتهامه في العديد من قضايا التحرش والاغتصاب.

إساءة وسخرية!

وأساءت إبتسام مومني، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور الشهير “إنستجرام”، لفتيات مصر من خلال قولها: “يعني أنتم مفكرين سعد لمجرد هينزل مصر يتحرش ببناتكم وهن شبه الرجال”.

ولم تكتفِ ملكة جمال المغرب بل نشرت صورة للفنان أحمد عبدالعزيز، وعلقت بشكل ساخر: “دول اللي هيتحرش بيهم سعد لمجرد في مصر”.

ساحة حرب!

وعقب تلك التعليقات الساخرة، تحول حساب إبتسام مومني، عبر “إنستجرام” لساحة حرب كلامية بين فتيات مصر والمغرب وأصبح في مصب نيران المصريات من خلال التعليقات على الصور التي تواصل إبتسام نشرها وترفقها بتعليقات مستفزة.

وأعلنت شركة كايرو شو عن تنظيم حفل غنائي كبير لسعد لمجرد، وطرحت بالفعل البوسترات الترويجية للحفل، إلا أنه تمت مقابلة ذلك بالرفض وتعرضت الشركة لهجوم حاد من قبل فتيات مصر وجمعيات تهتم بحقوق المرأة في مصر، مطالبات بمنع إقامة حفل لمطرب تم اتهامه بقضايا تحرش عديدة، واستجابت الشركة لتلك الحملة وحذفت البوسترات الدعائية، ولكنها لم تعلن بشكل رسمي إلغاء الحفل.

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