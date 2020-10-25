ملك ماليزيا يرفض دعوة الحكومة لفرض حالة الطوارئ

المواطن - محمد داوود - كوالالمبور

رفض ملك ماليزيا، السلطان عبدالله الدين المصطفى، دعوة الحكومة بفرض حالة الطوارئ في البلاد.

فرض حالة الطوارئ

وأعلن ملك ماليزيا، السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، في بيان صحفي صادر عن القصر الملكي، أنه لا يرى أي ضرورة لإعلان حالة الطوارئ في ماليزيا، ضمن جهود الحكومة لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19 في البلاد.

اجتماع السلاطين

وجاء قرار الملك عبدالله عقب اللقاء الذي جمعه بسلاطين الملايو مساء اليوم، لمناقشة المشروع الذي تقدم به رئيس الوزراء محيي الدين ياسين، لإعلان حالة الطوارئ في البلاد، لدعم جهود الحكومة في مكافحة وباء فيروس كورونا.

وأشار البيان، إلى أن الملك عرض المقترح الذي تقدم به رئيس الوزراء في 23 أكتوبر الجاري على مجلس السلاطين، وبعد النقاشات والمباحثات بين أعضاء الاجتماع، وجد الملك عبد الله إن الوضع الحالي لا يستدعي إعلان حالة الطوارئ.

تجديد الثقة بالحكومة

وأكد الملك عبد الله في البيان، ثقته بقدرة الحكومة الحالية بقيادة محيي الدين ياسين، على التعامل مع انتشار الجائحة في ماليزيا، مجددًا ثقته بقدرات الحكومة على اتخاذ القرارات والآليات المناسبة لحماية الماليزيين من فيروس كورونا، ومن تبعات انتشار الجائحة في ماليزيا.

ودعا الملك السياسيين بوقف فوري لجميع المناكفات والصراعات السياسية، والتي من شأنها تهديد استقرار حكومة البلاد، وقال “لا توجد أي ضرورة للتصرفات غير المسؤولة الصادرة عن بعض أعضاء البرلمان والتي قد تهدد استقرار الحكومة الحالية.”

إحياء الاقتصاد الماليزي

واعتبر الملك عبد الله أن ميزانية 2021 والتي ستطرح للتصويت عليها أمام البرلمان تمثل أهمية كبيرة للمواطنين الذين يعانون من آثار جائحة كوفيد-19 ولإحياء الاقتصاد الماليزي، ولهذا فإن “المخصصات المالية تمثل حاجة كبيرة للعاملين في الخطوط الأمامية لاستكمال مهامهم وواجباتهم”، بحسب تعبيره.

وعبر الملك عن قلقه من الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات اليومية وحالات فيروس كورونا مؤخرًا وظهور العديد من بؤر انتشار الفيروس في مختلف الولايات، مشددًا على ثقته وإيمانه بالروح القتالية التي أظهرتها ماليزيا والشعب بمختلف فئاته في المعركة ضد فيروس كوفيد-19.

غليان المشهد السياسي

وجدد الملك دعوته لجميع الماليزيين من مختلف الأطياف والانتماءات السياسية إلى وضع الخلافات جانبًا والتوحد خلف القيادة السياسية الحالية والحكومة لدعمها في عملها لمنع تمدد وانتشار جائحة كوفيد-19 في ماليزيا.

قرار الملك عبد الله يأتي بعد يومين من الغليان الذي عاشه المشهد السياسي الماليزي جراء المشروع الذي تقدم به محيي الدين ياسين لإعلان حالة الطوارئ، حيث اعتبرت العديد من رموز المعارضة الماليزية أن محيي الدين ياسين يهدف لإقصاء المعارضة في البرلمان من خلال الصلاحيات الواسعة التي يمنحها له إعلان حالة الطوارئ بحسب الدستور الماليزي، حيث يخوله ذلك تمرير القرارات ومنها الميزانية العامة دون الحاجة للتصويت في البرلمان.

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